LDC CAF J5 – où suivre Stade Malien vs ES Tunis en direct TV et streaming

Ce dimanche 8 février 2026, le Stade 26 Mars de Bamako accueillera un affrontement décisif dans le cadre de la phase de poules de la Ligue des champions africaine. Le coup d’envoi de la rencontre opposant le Stade Malien à l’Espérance de Tunis est fixé à 16h00 GMT.

Il s’agit de la cinquième journée de la poule D : le club malien occupe la première place avec huit points, fruit de deux succès et de deux matches nuls. L’équipe tunisienne, elle, pointe en deuxième position avec six unités, après une victoire et trois partages de points.

La portée sportive de ce rendez-vous est importante pour les deux formations. Une victoire permettrait à l’un comme à l’autre de se rapprocher fortement d’une qualification pour les quarts de finale, tandis qu’un nul ou une défaite compliquerait leurs perspectives à l’entame de la dernière journée.

Diffusion

Les supporters qui souhaitent suivre la rencontre en direct pourront la regarder sur beIN Sports HD 2. Les abonnés sont invités à vérifier les options de diffusion de leur fournisseur pour ne rien manquer de ce choc entre deux prétendants au prochain tour.