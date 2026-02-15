LDC CAF : incidents graves lors du match Al Ahly – AS FAR au Caire

La confrontation entre Al Ahly et l’AS FAR, tenue le 15 février 2026 au Caire dans le cadre de la Ligue des champions de la CAF, a été entachée par des incidents violents en tribunes. Des jets de bouteilles et d’autres projectiles ont visé les joueurs marocains, provoquant une ambiance électrique à la fin de la première mi-temps puis à la sortie du terrain.

La confrontation entre Al Ahly et l’AS FAR, tenue le 15 février 2026 au Caire dans le cadre de la Ligue des champions de la CAF, a été entachée par des incidents violents en tribunes. Des jets de bouteilles et d’autres projectiles ont visé les joueurs marocains, provoquant une ambiance électrique à la fin de la première mi-temps puis à la sortie du terrain.

Au cours de la partie, plusieurs supporters d’Al Ahly ont lancé des bouteilles d’eau vers le carré de l’AS FAR, perturbant le déroulement de la rencontre et suscitant l’indignation d’une partie des observateurs. Malgré ces perturbations, l’arbitre a choisi de poursuivre le match, qui s’est déroulé sous une forte tension.

La situation s’est encore aggravée au coup de sifflet final : joueurs et membres du staff de l’AS FAR ont dû patienter sur la pelouse, incapables de regagner les vestiaires immédiatement, en attendant l’arrivée de renforts des forces de l’ordre pour assurer leur protection. L’ailier Ahmad Hamoudan aurait reçu un projectile à la tête ; le club a signalé une blessure liée aux incidents, sans donner de détails sur son état exact.

Réactions et démarches engagées

Dans un communiqué officiel, l’AS FAR a condamné les agressions dont ont été victimes ses joueurs, son encadrement et des supporters marocains présents au stade. Le club a annoncé avoir saisi la Confédération africaine de football pour demander l’ouverture d’une enquête et l’application de sanctions adaptées aux faits constatés, alors que la compétition se rapproche des phases à élimination directe.