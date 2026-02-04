LDC CAF : ES Tunis retrouve des cadres avant Stade Malien

Benin Web TV
L’Espérance Sportive de Tunis affiche un regain d’optimisme avant son déplacement périlleux au Mali pour la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF (groupe D). La préparation a été marquée par une séance collective ce matin, dirigée par l’entraîneur Kanzari, qui a permis à plusieurs titulaires de reprendre le travail avec le groupe.

Football
Yassine Meriah, Mohamed Tougai et Diakité ont participé normalement à l’entraînement et sont à nouveau considérés comme disponibles par le staff technique. Leur retour constitue un atout non négligeable pour l’équipe, à quelques jours d’un match qui pourrait peser lourd dans la lutte pour la qualification.

En revanche, Konaté et Ogbelu étaient absents lors de cette séance et leur participation à la rencontre de dimanche n’est pas encore confirmée. Ces manques potentiels compliquent quelque peu la préparation, même si l’effectif tend à retrouver une certaine stabilité.

Les enjeux du rendez-vous

Sur le plan comptable, la confrontation prend une importance particulière : le Stade Malien occupe la première place du groupe avec 8 points, tandis que l’Espérance pointe à 6 unités. Une victoire des Tunisiens leur permettrait de dépasser leurs adversaires et de mettre un pied en phase suivante, alors que les Maliens chercheront à conforter leur position devant leur public.

