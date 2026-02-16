LDC CAF : désillusion pour MC Alger et JS Kabylie

Coup d’arrêt pour deux institutions du football algérien : MC Alger et JS Kabylie quittent la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF, laissant derrière eux de grandes attentes déçues. Sur le plan africain, les ambitions affichées se sont heurtées à une réalité plus sévère que prévue.

À l’échelle nationale, le Mouloudia conserve une position dominante : 36 points glanés en 15 rencontres, avec en prime plusieurs matches en retard par rapport à son poursuivant. Pourtant, cette supériorité locale n’a pas suffi sur le continent. Malgré des investissements, un recrutement ambitieux et la présence d’un technicien chevronné, le club algérois a livré une campagne continentale décevante, sanctionnée notamment par l’élimination face aux Mamelodi Sundowns.

Le problème s’est manifesté par un manque d’efficacité devant le but, des failles dans l’organisation défensive et la difficulté à contenir une opposition jouant à haute intensité. La défaite 2-0 concédée récemment illustre ces manques : le MCA n’a jamais vraiment trouvé son rythme ni réellement menacé les Sud‑Africains.

JS Kabylie : situation alarmante à Tizi Ouzou

Pour la JSK, la situation est encore plus inquiétante. Malgré des moyens engagés pour relancer le projet, les résultats ne suivent pas. En championnat, le club accuse déjà un retard important sur le leader, et en C1 africaine, il termine bon dernier de son groupe avec un maigre total d’un seul succès. La lourde défaite 3-0 face aux Young Africans a mis en lumière des carences récurrentes : une défense trop friable et une attaque incapables de créer le danger avec régularité.