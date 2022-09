LDC: avec Tidjani et Onana, les compos probables de Viktoria Plzen-Inter Milan

Dernier du groupe C, Viktoria Plzen et l’Inter Milan s’affrontent ce mardi (17h45 GMT+1) dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions. Découvrez les compos probables des deux équipes.

Battu par le Bayern Munich (0-2) la semaine dernière, l’Inter Milan se déplace ce mardi sur la pelouse de Viktoria Plzen dans le cadre de la deuxième journée du groupe C de la Ligue des champions. Une rencontre décisive pour les Nerazzurri qui doivent prendre les trois points de la victoire pour se relancer. Pour cette rencontre, les Italiens seront privés de leur attaquant belge, Romelu Lukaku, forfait. Simone Inzaghi pourra cependant compter sur le reste de son effectif dont la paire Brozovic-Mkhitaryan.

De son côté, Plzen rêve de remporter sa première victoire dans cette compétition après son naufrage au Camp Nou face au Barça (1-5). Et le club tchèque a les arguments au moins sur papier pour y parvenir contre l’équipe italienne. Les champions de première division tchèque sont en en effet grande forme avant la réception des pensionnaires de Serie A.

Non seulement ils ont remporté six de leurs sept premiers matches nationaux et sont de nouveau en tête du classement, notamment grâce à leur victoire 3-2 sur le Sigma Olomouc samedi, mais ils ont également connu un parcours difficile en Europe. L’équipe de Michal Bilek a entamé son voyage vers la phase de groupe au deuxième tour de qualification, en éliminant le HJK Helsinki, le Sheriff Tiraspol et Qarabag pour s’assurer une place parmi l’élite, mais elle doit maintenant passer à la vitesse supérieure.

Pour cette rencontre, Plzen pourra compter su l’ensemble de son effectif à l’instar du défenseur béninois Mohamed Tidjani. Laissé sur le banc face aux Blaugranas, l’Ecureuil devrait vraisemblablement être aligné cet après-midi.

Les compos probables des deux équipes:

La composition probable de Plzen (en 4-2-3-1) Stanek – Holik, Tidjani, Pernica, Havel – Kalvach, Bucha – Sykora, Vlkanova, Mosquera – Chory

La composition probable de l’Inter Milan (en 3-5-2) Onana – Skriniar, De Vrij, Bastoni – Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian – Correa, Martinez