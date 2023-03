L’avocate d’Achraf Hakimi réagit aux accusations de viol

Dans les colonnes du Parisien, l’avocate d’Achraf Hakimi a assuré que son client est innocent des accusations de viols dont il est l’objet de la part d’une jeune femme.

Achraf Hakimi est accusé de viol par une jeune femme. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, la victime présumée aurait subi des violences sexuelles de la part du défenseur du PSG, après que les deux se soient rencontrés sur Instagram puis prolongés la discussion en face-à-face au domicile du joueur. Si la jeune femme n’a pas porté plainte, une enquête a pourtant été ouverte par la justice française.

Si Achraf Hakimi n’a pas, pour le moment, abordé le sujet, son avocate est sortie du silence pour clamer haut et fort l’innocence de son client. «Les accusations sont fausses. Il est serein et se tient à la disposition de la justice», a assuré l’avocate du Marocain dans les colonnes du Parisien. De son côté, le PSG n’a toujours pas réagi mais «Le club est au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations et fait confiance à la justice», a-t-on fait savoir du côté du champion de France en titre.

Pour rappel, blessé lors de la défaite contre le Bayern Munich en Ligue des champions, Achraf Hakimi est attendu à l’entraînement ce jeudi. Il devrait normalement participer aux rencontres du PSG pendant que l’enquête se poursuit.