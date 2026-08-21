Laury Thilleman : photos dénudées et propos sur Miss Angola, les clashs de son règne

Laury Thilleman, ancienne Miss France 2011, suscite actuellement un intérêt renouvelé autour de sa vie privée. En vacances aux États-Unis, plus précisément en Californie, elle partage des moments de complicité avec l’humoriste Paul Mirabel. Ces images, publiées le 17 août 2026 sur les réseaux sociaux par ce dernier, confirment une relation amoureuse discrète jusqu’à présent. Cette nouvelle visibilité contraste avec les premières années de célébrité de Laury, marquées par des controverses liées à son image publique et ses prises de parole.

La présence de Laury Thilleman et Paul Mirabel sur plusieurs photos prises au bord de mer, coiffés de chapeaux et capturant des instants de détente et de danse, offre un aperçu inédit de leur couple. Cette exposition publique a rapidement retenu l’attention des internautes, qui suivent depuis plusieurs mois leurs interactions sur Instagram et autres plateformes sociales. L’ancienne reine de beauté brestoise a ainsi choisi de s’afficher dans une relation qui semble à la fois intime et complice.

Laury Thilleman a accédé à la notoriété en décembre 2010 en étant élue Miss France. Dès les débuts de son règne, elle a fait face à une médiatisation intense et à des critiques parfois acerbes. Plusieurs épisodes ont marqué son mandat, notamment des polémiques autour de photos jugées trop dénudées et des propos controversés à propos de Miss Angola lors du concours Miss Univers. Ces événements ont contribué à forger son image publique tout au long de cette période.

Des photos dénudées qui avaient fait polémique

Quelques mois après son couronnement, en août 2011, Laury Thilleman s’est retrouvée au centre d’une polémique à la suite de la parution dans Paris Match de clichés montrant la jeune femme dans des poses plus révélatrices que celles généralement associées aux Miss France. Ces photos, perçues comme audacieuses, ont déclenché un débat sur la compatibilité entre ce type d’images et le statut officiel de Miss France.

Le règlement du concours de Miss France encadre strictement la diffusion de photos à caractère érotique ou pornographique, ce qui a ravivé les souvenirs d’affaires similaires, notamment celle de Valérie Bègue, Miss France 2008, dont des photos suggestives avaient provoqué un scandale majeur à l’époque. Cependant, dans le cas de Laury Thilleman, bien que la controverse ait été vive, elle n’a pas conduit à la perte de sa couronne et elle a conservé son titre jusqu’à la passation de pouvoir en décembre 2011.

Ce premier épisode souligne la pression exercée sur les Miss France pour maintenir une image publique strictement contrôlée et conforme aux attentes du comité. L’affaire a également démontré les difficultés rencontrées par les jeunes femmes propulsées sous les projecteurs, devant jongler entre liberté d’expression et contraintes liées à leur fonction.

Quelques mois après cette polémique, Laury Thilleman fut de nouveau sous les feux des projecteurs, cette fois à cause de ses déclarations lors de Miss Univers 2011.

« On a toutes été surprise » : ses propos sur Miss Angola

En septembre 2011, le concours Miss Univers se déroulait au Brésil. Laury Thilleman, représentante de la France, a atteint une place honorable dans le Top 10, tandis que Leila Lopes, Miss Angola, a remporté l’élection. Lors d’une interview accordée à Premiere.fr, Laury est revenue sur cette compétition particulièrement intense, évoquant la charge de travail entre répétitions, séances photo et médias.

Elle a souligné le rythme soutenu : « Je n’ai pas eu un moment de répit. C’était très intense et je voulais être au top tous les jours ». Mais c’est lorsqu’elle parle de la gagnante que ses propos deviennent plus controversés. Elle déclare en effet n’avoir peu côtoyé Miss Angola, la décrivant comme « très discrète », souvent en jeans et sans maquillage, ce qui a surpris « toutes les candidates » concernant sa victoire.

Laury mentionne aussi : « Je ne sais pas, il manque quelque chose dans son tempérament », tout en suggérant que le fait que le concours ait eu lieu au Brésil aurait pu influencer les résultats. Ces remarques ont rapidement alimenté des critiques, certains médias américains, dont le Washington Post, les présentant comme des marques de « mauvaise perdante ».

Cependant, dans ce même entretien, Laury souligne aussi l’esprit de solidarité entre les participantes : « C’est merveilleux de se retrouver avec 88 filles de toutes les nationalités » et insiste sur l’entraide plutôt que la rivalité au sein des candidates.

Un règne sous surveillance avant une nouvelle vie

Ces diverses polémiques illustrent la difficulté qu’ont les Miss France à maîtriser leur image publique dans un contexte médiatique très surveillé. Laury Thilleman, âgée de 19 ans lors de son élection, a découvert très vite l’impact des regards et des jugements portés sur chacune de ses actions et paroles.

Malgré les controverses, son parcours à Miss Univers lui a permis de terminer son mandat sur une note valorisante. Atteindre le Top 10 est pour elle une réussite : « Accéder au Top 10 est une belle victoire pour la France », déclarait-elle à l’époque, en rendant hommage à ses prédécesseures Chloé Mortaud et Malika Ménard.

Au terme de son année de règne, Laury exprimait ses ambitions médiatiques. Elle souhaitait se construire une carrière durable : « J’ai l’ambition et la volonté de faire de belles choses ». Cette orientation s’est confirmée par la suite puisqu’elle est devenue animatrice, abordant des thématiques variées telles que le sport, le bien-être, la cuisine et l’environnement.

En 2026, Laury Thilleman apparaît sous un jour nouveau, loin des controverses de ses débuts. Sa récente mise en lumière aux côtés de Paul Mirabel ravive l’intérêt pour sa vie personnelle et témoigne de sa capacité à gérer son image avec plus de maîtrise et de sérénité.