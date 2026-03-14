Laury Thilleman avoue avoir été amoureuse de Michel Drucker

Laury Thilleman , ancienne Miss France 2011 et figure montante du paysage télévisuel français, a raconté sur le plateau de C à vous une confidence d’enfance : elle a avoué avoir été « amoureuse » de l’animateur Michel Drucker , un souvenir nourri par les magazines conservés chez sa grand‑mère.

Laury Thilleman, ancienne Miss France 2011 et figure montante du paysage télévisuel français, a raconté sur le plateau de C à vous une confidence d’enfance : elle a avoué avoir été « amoureuse » de l’animateur Michel Drucker, un souvenir nourri par les magazines conservés chez sa grand‑mère.

Agée de 34 ans, Laury Thilleman poursuit une trajectoire plurielle depuis son sacre. Révélée au grand public en 2011, elle multiplie les projets mêlant initiatives personnelles et interventions médiatiques. Présente sur France 3 dans l’émission Rendez‑vous en terre inconnue, elle continue d’élargir sa visibilité à la télévision tout en conduisant d’autres engagements professionnels.

Invitée sur France 5, l’ancienne reine de beauté a partagé devant les caméras un souvenir précis et attendrissant lié à l’un des visages emblématiques du petit écran français. La séquence a été consacrée à son rapport à la télévision et à des figures qu’elle admirait enfant.

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Un coup de cœur d’enfance raconté sur un plateau

Laury Thilleman a expliqué que sa fascination pour Michel Drucker remonte à ses visites chez sa grand‑mère, où elle feuilletait des exemplaires du magazine Télé Z rassemblant portraits et sujets consacrés aux animateurs. « Ma grand‑mère avait tous les Télé Z, avec ses animateurs qui faisaient la une », a‑t‑elle relaté, ajoutant qu’elle ne savait pas exactement pourquoi le présentateur l’attirait tant, peut‑être en raison de « ce regard un peu rieur, et attendri ».

La jeune fille découpait alors les photos du présentateur, geste qu’elle qualifie aujourd’hui de manifestation d’une « admiration sincère ». Ce comportement de collectionneuse, décrit par Laury Thilleman sur le plateau, illustre l’impact durable de certaines images médiatiques sur l’enfance et la manière dont elles peuvent marquer la mémoire affective.

La confidence ne s’est pas limitée au passé : après son élection comme Miss France, Laury Thilleman a rencontré Michel Drucker. Elle a raconté avoir avoué ce souvenir dès leur première rencontre, environ une semaine après son sacre. « Je l’ai rencontré, mais genre une semaine après avoir été élue Miss France, et c’est le premier truc que je lui ai dit, il a complètement halluciné ! », a‑t‑elle déclaré en souriant.

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