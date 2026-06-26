Laury et Antonin (Mariés au premier regard) : LE couple de la saison 10 en escapade romantique en Italie

Depuis leur rencontre fulgurante à Gibraltar, Laury et Antonin se sont rapidement imposés comme le couple phare de la dixième saison de Mariés au premier regard , émission diffusée sur M6. Avec un taux de compatibilité exceptionnellement élevé, évalué à 90 % par les expertes Estelle Dossin et Marie Tapernoux, ce qui constitue un record en dix ans d’existence du programme, leurs liens semblent solides et prometteurs. Laury, âgée de 33 ans et originaire de Paris, exerce la profession d’hôtesse de l’air, tandis qu’Antonin, 32 ans, est entrepreneur. Ensemble, ils affichent une complicité remarquable depuis la fin du tournage.

Leur relation, construite sur des bases sincères et stables, ne cesse de se renforcer. Le couple a décidé de cohabiter du côté d’Aix-en-Provence où ils préparent leur avenir commun. Laury prévoit ainsi de prendre le nom de famille d’Antonin, traduisant par ce geste leur engagement mutuel. Par ailleurs, ils évoquent publiquement leur volonté partagée de fonder une famille, affichant ainsi des projets de vie commune bien définis. Leur histoire témoigne d’une alchimie durable, confirmée par leurs actes et leurs paroles.

Cette dynamique se reflète dans leur récente escapade en Italie, plus précisément dans la région des Pouilles, que le couple a choisie pour une première aventure romantique à l’étranger depuis leur union. Antonin a partagé sur Instagram plusieurs clichés de leur séjour, dans lesquels apparaissent les moments complices qu’ils passent côte à côte. Ce voyage illustre parfaitement la solidité de leur relation ainsi que leur capacité à continuer à construire leur histoire loin des caméras et du tumulte médiatique.

Des Pouilles plein les yeux et le sourire aux lèvres pour LE couple de la saison 10 de Mariés au premier regard

Antonin a témoigné de leur bonheur dans les Pouilles par une publication accompagnée d’un carrousel photo, où il décrit avec entrain leur début de séjour : « Coucou c’est nous ! Jour 1 dans les Pouilles. Entre les orecchiette, les plages d’eau turquoise, les basiliques plus belles les unes que les autres et bien évidemment les glaces, tout va bien ici. Et en plus on a trouvé un SUV familial ! » Ce message traduit un moment de sérénité teinté d’humour, laissant transparaître une phase de complicité et de plaisir partagé.

Les images montrent le couple échanger des gestes de tendresse en bord de mer, notamment un baiser avec un port pittoresque en arrière-plan, mais aussi des instants plus décontractés comme un repas italien à deux, ou encore une pause gourmande autour de glaces aux dimensions généreuses. Laury apparaît également seule au bord d’une falaise surplombant des eaux cristallines, soulignant l’aspect idyllique de leur cadre de vacances. Chaleur, paysages remarquables et moments de partage caractérisent ce séjour qui ressemble à une parfaite escapade romantique.

Cette immersion au cœur des Pouilles associe ainsi gastronomie locale, sites historiques et nature, ingrédients essentiels pour un séjour réussi en couple. Ces photographies partagées sur les réseaux sociaux confirment l’état de bien-être et de complicité qui prévaut dans leur relation depuis la diffusion de l’émission.

Un avenir qui s’écrit à deux, loin des projecteurs

Depuis la fin du tournage, Laury et Antonin travaillent à bâtir une vie commune avec sérieux et maturité. Après avoir fait face à quelques ajustements, notamment un déménagement suite au choix initial d’un premier appartement qui ne leur convenait pas, ils ont trouvé un nouveau foyer qui répond mieux à leurs attentes. Ce changement leur permet d’aborder leur quotidien avec encore plus de sérénité.

Dans une récente interview accordée à Télé-Loisirs, Antonin a souligné la conformité entre leur compatibilité théorique et leur expérience pratique : « Cette compatibilité, on la retrouve dans notre couple. C’est évident. Au quotidien, c’est naturel. Nous sommes complémentaires, nous mangeons la même chose. On n’a pas eu l’impression de se rencontrer, mais de se retrouver. » Ces propos manifestent une affinité profonde et une convergence de modes de vie.

Par ailleurs, Laury a officiellement fait part de son intention de porter désormais le nom de son époux, renforçant symboliquement leur union. Tous deux partageraient également un désir commun et affirmé de fonder une famille, ce qui s’inscrit dans la continuité de leur projet de vie. La stabilité affective qu’ils affichent est ainsi portée par des ambitions partagées qui dépassent le cadre de l’émission et s’inscrivent dans une trajectoire de couple durable.