Laurent Tchagba aux militants du RHDP : « La division fragilise le parti »

- Publicité-

Le candidat du parti au pouvoir aux élections Municipales du 02 septembre 2023, Laurent Tchagba était dans la commune de Marcory, le dimanche 16 juillet afin de parler aux militants du RHDP.

Le ministre a effectué une mission sur le terrain les samedi 15 et dimanche 16 juillet 2023 pour encourager ses troupes dans 10 zones partisanes de la commune. Cette mission intervient 48 heures après avoir reçu la bénédiction du président de la République, Alassane Ouattara.

D’abord, le samedi 15 juillet, dans le département de l’Ouest, il s’est rendu dans les cinq premières régions pour attiser les militants, un mois et deux semaines avant cette importante date électorale, et le dimanche 16 juillet 2023, il a pris son bâton de pèlerin pour franchir la frontière de la dernière région du quartier oriental.

- Publicité-

Le candidat du parti présidentiel, fier de la mobilisation sur le terrain, a salué les secrétaires des ministères de l’Est, la sénatrice Mariam Fétégué Koulibaly et, à l’ouest, Monney Georges Yves et tous les élus locaux pour le travail accompli et les a encouragés à redoubler d’efforts pour assurer la victoire, qui doit nécessairement passer par le maillage efficace des militants.

Il a expliqué aux militants qu’au regard des chiffres des trois dernières années, son parti est la première force politique sur le terrain de Marcory. Toutefois, il perd les élections à cause de la division et les querelles entre les militants qui entraînent les candidatures indépendantes. « La division fragilise le parti et l’unité nous consolide. Soyons unis. Restons mobilisés, dans l’union et la fraternité, pour relever le défi de la victoire le 02 septembre 2023. Je suis heureux et fier de constater que notre grand parti, le RHDP, se porte bien », s’est réjoui Laurent Tchagba.

Au cours de ses déplacements, il a exhorté les élus locaux des départements de l’Est et de l’Ouest à travailler surtout de concert avec les partis alliés au niveau de Marcory, à renforcer la présence du parti dans la commune et à se mettre en première ligne avec un engagement effectif sur le terrain.

- Publicité-

Le ministre qui a successivement rencontré le personnel politique de Marcory Est et Ouest, les secrétaires de zone, les secrétaires de section, les chefs de structures spécialisées, leur a instruit de s’appuyer sur le système e-militant qui sévit actuellement à travers le pays par le RHDP, car, ce système d’identification numérique des militants vise à fournir à un parti une connaissance précise du nombre exact de ses militants et de la configuration réelle de ses structures de base.

En outre, il a exhorté les secrétaires ministériels à accélérer le rythme de l’opération pour atteindre les objectifs fixés par le parti de traquer et évaluer tous les militants. Enfin, le candidat Laurent Tchagbo a été félicité pour son sens politique et les unités de l’Est et de l’Ouest l’ont assuré du soutien des militants pour remporter la mairie de Marcory.