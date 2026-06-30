Laurent Ruquier sait que Jean-Luc Mélenchon ne gagnera pas la présidentielle et cherche un candidat pour battre Jordan Bardella

Laurent Ruquier fait son retour sur scène après avoir quitté la télévision . Celui qui a longtemps été une figure incontournable du paysage audiovisuel français réinvestit ses premières passions : le théâtre et le rire. Dès la prochaine rentrée, l’animateur de renom partagera l’affiche avec le chanteur Vincent Niclo dans la pièce Chante et tais-toi, programmée à la Comédie des Champs-Élysées. Ce retour aux sources intervient après une longue carrière consacrée notamment à l’interview politique à la télévision. Lors d’une récente interview exclusive accordée à Marc-Olivier Fogiel sur RTL, Laurent Ruquier est également revenu sur ses positions concernant la scène politique française et la prochaine élection présidentielle.

Loin des plateaux télé, Laurent Ruquier souhaite renouer avec sa vocation première : divertir et faire rire. Il affirme clairement ne pas regretter le monde politique, malgré les nombreuses années passées à interagir avec les candidats aux différentes présidentielle. Il résume : « La politique ne me manque pas du tout, j’avais fait le tour, j’ai interrogé tous les candidats pendant des années aux différentes présidentielles. Je reviens au rire, à la source, à mon métier de départ ». Cependant, il ne cache pas son inquiétude face à ce qu’il qualifie de « radicalisation de la vie politique ». Selon lui, le paysage politique français est marqué par une polarisation accentuée, avec des extrêmes qui s’affrontent, un centre fragmenté et une multiplication excessive de candidats.

Malgré un soutien affirmé à Jean-Luc Mélenchon, qu’il désigne comme son candidat de prédilection, Laurent Ruquier fait preuve d’un certain réalisme quant aux chances de succès de celui-ci. Il affirme ainsi : « Je sais très bien que Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais candidat élu au deuxième tour ». Pourtant, son objectif principal demeure de faire barrage au Rassemblement National. À cet égard, il précise : « Moi, ce que je veux, c’est un bon candidat contre le Rassemblement National ».

Un regard critique sur l’évolution du traitement médiatique de la politique

À l’occasion de son passage sur RTL, Laurent Ruquier a également partagé son regard sur les transformations qui affectent la manière dont la politique est aujourd’hui couverte dans les médias. Il exprime un certain regret quant à la tonalité et aux méthodes actuelles. Pour lui, la prolifération des réseaux sociaux et des chaînes d’information a contribué à amplifier l’importance accordée à certaines déclarations, parfois sans justification réelle. Il souligne ainsi : « Pendant toute ma vie médiatique, j’ai donné la parole à toutes les opinions, que ce soit très à droite ou très à gauche, c’est d’ailleurs le principe ». Toutefois, il constate que « aujourd’hui, ce qui fait la différence, ce sont les réseaux sociaux, la multiplication des chaînes… c’est ça qui fait qu’on donne beaucoup d’importance à des déclarations qui, parfois, n’en méritent pas ».

Laurent Ruquier insiste sur le changement d’atmosphère depuis ses débuts dans le journalisme télévisé. Lorsqu’il animait l’émission On n’est pas couché, il estime que les débats étaient abordés avec davantage de recul et de nuance. Il évoque notamment son retrait de l’émission pour cette raison : « Tout prenait une importance démesurée à cause de Twitter. (…) Tout le monde réagit à tout et n’importe quoi sans discernement, sans nuance ». Il conclut en affirmant que durant son époque, on cherchait davantage « l’art de la nuance », en donnant le temps nécessaire à chaque intervention et en échangeant entre des opinions diverses.