Christine Bravo a relancé le débat ce mercredi soir sur W9 en dévoilant le montant de ses cachets lorsqu’elle collaborait avec Laurent Ruquier. Invitée depuis deux mois dans l’émission de Cyril Hanouna, la chroniqueuse a affirmé sans détours qu’elle percevait « 2 000 euros par passage à l’antenne », un tarif qui, selon elle, pouvait se transformer en plusieurs dizaines de milliers d’euros sur un mois très chargé.

Sur le plateau de Tout beau, tout neuf, Christine Bravo a précisé la nature de ces revenus: il ne s’agissait pas d’un salaire traditionnel, mais de factures à établir, comportant donc charges et impôts à régler ensuite. Elle a rappelé que la télévision rémunérait « beaucoup mieux qu’aujourd’hui », évoquant la possibilité, lors de gros enchaînements, d’atteindre jusqu’à 40 000 euros mensuels. Ces précisions visaient à contextualiser ses confidences financières et à nuancer l’idée d’un enrichissement immédiat et sans contrainte.

Malgré ces cachets importants à l’époque, Christine Bravo affirme que sa sécurité financière actuelle ne provient pas de la télévision. « Si j’avais assez mis de côté, je ne serais pas là », a-t-elle lancé, avant d’ajouter que son patrimoine tient principalement à des opérations immobilières successives — achats, reventes, montée en gamme — qu’elle décrit comme « ma seule fortune ». Elle dit également transmettre ce conseil aux jeunes générations.

La brouille avec Ruquier, la réconciliation et les révélations privées

Au-delà des chiffres, la chroniqueuse est revenue sur sa relation mouvementée avec Laurent Ruquier. Leur histoire professionnelle et amicale a connu un épisode de rupture lié à un fait précis: alors qu’elle participait aux Grosses Têtes, Christine Bravo reconnaît avoir « triché lors d’un jeu » et s’être fait « gauler ». Selon elle, cette situation a provoqué une dispute au cours de laquelle Ruquier « l’a engueulée », ce qui a conduit à une coupure de leurs liens pendant quatre ans.

Malgré cet éloignement, Christine Bravo assure que l’animateur n’a jamais cessé de lui tendre la main. Elle raconte avoir reçu des messages l’invitant à revenir et situe la réconciliation en 2020, au moment du décès de Pierre Bénichou, événement qui l’a amenée à reconsidérer leur querelle: « Comment on peut être aussi nulle pour se fâcher avec quelqu’un qui a fait autant pour moi ? », a-t-elle dit en se remémorant son propre questionnement.

Fidèle à son franc-parler, Christine Bravo a aussi livré des confidences intimes lors d’un « prime de la vérité » improvisé sur W9, affirmant avoir « partagé la couche de Laurent Ruquier », en précisant: « J’ai dormi dans son lit et ça lui est arrivé de bander. » Ces propos, rapportés en plateau, ont suscité une réaction publique de l’animateur.

