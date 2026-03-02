Laurent Delahousse rit aux éclats pendant 20h30 le dimanche après une remarque sur les haricots blancs

Ce dimanche 1er mars 2026, un fou rire inattendu a ponctué l’émission 20h30 le dimanche : en pleine séquence de cuisine avec le chef étoilé Guy Savoy, le présentateur Laurent Delahousse a éclaté de rire après une remarque sur les haricots blancs, moment diffusé sur France 2 et remarqué par les téléspectateurs.

Ce dimanche 1er mars 2026, un fou rire inattendu a ponctué l’émission 20h30 le dimanche : en pleine séquence de cuisine avec le chef étoilé Guy Savoy, le présentateur Laurent Delahousse a éclaté de rire après une remarque sur les haricots blancs, moment diffusé sur France 2 et remarqué par les téléspectateurs.

À la tête de l’émission depuis plusieurs saisons, Laurent Delahousse est généralement associé à un ton posé et à une grande rigueur journalistique. Sa réaction, rare en direct, a surpris par son naturel et a offert une parenthèse de légèreté dans un programme dominical habituellement consacré à des portraits et des entretiens de fond.

Le reportage proposé ce dimanche mettait en scène une immersion à la campagne, où le journaliste, en tenue décontractée, a partagé un atelier culinaire avec Guy Savoy. Au cœur de la séquence : des gestes simples de cuisine, des produits du terroir et, plus précisément, des haricots blancs mijotés.

Une remarque culinaire qui déclenche l’hilarité

Au moment d’évoquer la préparation des légumineuses, le chef a lancé, sur le ton de la plaisanterie : « On dit que les haricots, ça fait péter. Il faut repérer celui qui fait péter ». Cette phrase, prononcée avec la malice dont Guy Savoy fait parfois preuve hors des fourneaux, a immédiatement déclenché l’hilarité de Laurent Delahousse.

Pris de court, le journaliste a tenté de reprendre son sérieux pour poursuivre la séquence, mais le rire s’est prolongé, rompant l’ambiance feutrée habituelle du magazine. La complicité entre les deux hommes est apparue au fil des images : sourires, échanges enjoués et une vraie décontraction pendant la préparation du plat.

Guy Savoy, personnalité reconnue de la gastronomie française, a déjà eu l’occasion d’afficher une verve détendue dans d’autres interventions médiatiques. Dans ce contexte rural et conviviale, sa remarque a fait basculer un moment de cuisine pédagogique vers un instant de franche gaieté partagée à l’antenne.

La séquence consacrée aux haricots blancs retrouvés dans ce reportage contrastait avec le ton habituel du journal de la chaîne, démontrant la capacité du format à mêler portraits, immersion et moments plus légers. Laurent Delahousse, dont le professionnalisme est régulièrement souligné, a ainsi montré une facette plus spontanée au public présent devant son poste ce dimanche.