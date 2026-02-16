Laurence Boccolini victime d’une tentative d’empoisonnement

Laurence Boccolini a livré un témoignage inédit et poignant dans le podcast Bip sonore animé par la youtubeuse Shera, évoquant des débuts télévisuels marqués par l’hostilité, des actes de vandalisme et une tentative d’empoisonnement liée au personnage qu’elle incarnait dans Le Maillon Faible. Ce récit met en lumière la confusion entre rôle télévisuel et personnalité réelle, et les conséquences concrètes subies par l’animatrice au quotidien.

Laurence Boccolini a livré un témoignage inédit et poignant dans le podcast Bip sonore animé par la youtubeuse Shera, évoquant des débuts télévisuels marqués par l’hostilité, des actes de vandalisme et une tentative d’empoisonnement liée au personnage qu’elle incarnait dans Le Maillon Faible. Ce récit met en lumière la confusion entre rôle télévisuel et personnalité réelle, et les conséquences concrètes subies par l’animatrice au quotidien.

La voix publique de Boccolini, aujourd’hui associée à la bonne humeur pour de nombreux téléspectateurs, contraste avec les années difficiles qu’elle décrit. Insultes dans la rue, dégradations matérielles — notamment des dégâts rapportés sur son portail — et une agressivité persistante des spectateurs font partie des épisodes qu’elle a détaillés lors de son intervention.

Dans l’entretien, elle revient sur le positionnement volontairement sévère et presque théâtral adopté pour présenter Le Maillon Faible, format inspiré du modèle britannique. Ce ton cassant, froid et provocateur visait à servir la mécanique du jeu, mais il a aussi suscité une incompréhension chez une partie du public, incapable de dissocier la posture scénique de la personne réelle.

Publicité

Des réactions hostiles et une agression alimentaire

Au début des années 2000, la notoriété de Laurence Boccolini s’est construite autour du concept du jeu, dans lequel des candidats éliminent tour à tour ce qu’ils jugent être « le maillon faible » pour préserver la cagnotte commune. Ce rôle assumé a rapidement généré une polarisation des réactions, la perception du public se focalisant davantage sur la façade du personnage que sur l’animatrice elle‑même.

Parmi les épisodes les plus frappants racontés dans le podcast, l’animatrice relate une agression dirigée contre elle dans un restaurant : on lui aurait servi un café contenant du piment et de la javel. Elle précise que l’établissement a présenté des excuses et lui a offert deux repas gratuits. Selon ses déclarations, elle n’a pas porté plainte pour cet incident.

Laurence Boccolini insiste sur le fait que cette hostilité dépassait largement les simples critiques professionnelles : pour certains téléspectateurs, la frontière entre mise en scène et réalité n’existait pas, avec des répercussions sur sa vie privée et sa sécurité au quotidien. Les insultes publiques et les actes de vandalisme font ainsi partie des conséquences concrètes qu’elle a vécues durant cette période.

Publicité