Laurence Boccolini de retour sur W9 ce mardi 19 mai avec « On connaît la chanson »

Laurence Boccolini marque son retour à la télévision ce mardi 19 mai à 21h15 sur W9 avec un nouveau jeu musical intitulé « On connaît la chanson » , consacré aux années 1990. Après une année 2025 tumultueuse marquée par son départ de France Télévisions, l’animatrice de 63 ans revient sur le petit écran portée par la production de Cyril Hanouna. Ce rendez-vous inédit réunit douze célébrités dans une compétition mêlant quiz, épreuves musicales et défis originaux, promettant un divertissement rythmé et nostalgique autour des tubes emblématiques de la décennie.

Laurence Boccolini, figure bien connue du paysage audiovisuel français, avait été remerciée de France Télévisions en juillet 2025 après avoir animé plusieurs émissions populaires telles que « Tout le monde veut prendre sa place », « Mot de Passe » ou encore « Les Enfants de la TV ». Cette éviction brutale avait constitué un coup dur pour l’animatrice, qui avait choisi de rebondir en lançant un podcast intitulé Sillage en octobre 2025. Ce podcast, centré sur les parfums marquants de la vie des invités, avait été inauguré avec la venue de la musicienne Catherine Lara. Cependant, sa reconversion sur la plateforme numérique ne l’empêche pas de revenir à la télévision traditionnelle, notamment grâce à l’appui de Cyril Hanouna, également producteur du programme. Ce dernier estime que la télévision française a besoin de la présence de Laurence Boccolini, ce qui a abouti à la création de cette émission sur W9.

Le concept de « On connaît la chanson » repose sur une compétition regroupant douze invités issus d’univers variés, tous liés par leur affinité avec la musique et la culture pop des années 1990. Pendant plus de deux heures, ces personnalités s’affronteront à travers plusieurs épreuves intégrant quiz musicaux, interprétations des tubes, et autres défis ludiques. Cette émission vise à célébrer la richesse musicale de cette décennie marquée par une diversité de styles et d’artistes ayant profondément influencé la scène française et internationale.

Un plateau éclectique pour un hommage aux années 1990

Le casting de la première édition de « On connaît la chanson » réunit des figures du monde du spectacle, du journalisme et de la musique, offrant un panorama large et éclectique. Quatre chroniqueurs de l’émission « Tout beau, tout neuf » participeront à ce jeu, parmi lesquels Jordan de Luxe, Gilles Verdez, Nawarra et Isabelle Morini-Bosc. Cette dernière, ancienne journaliste de RTL, est également connue pour sa passion de la musique, ce qu’elle avait démontré lors de son passage dans l’émission « Les Traîtres ».

Aux côtés de ces chroniqueurs prendront place Malika Ménard, Miss France 2010, et Gwendal Marimoutou, acteur et chanteur. Le casting s’enrichit également des présences de Keen’V, Ève Angeli et Bernard Minet, trois chanteurs aux parcours divers marqués par la période des années 1990. Ariane Brodier, animatrice et chroniqueuse, apportera elle aussi sa touche au plateau, accompagnée de Chicandier, humoriste et producteur, ainsi que de Maxime Dereymez, ancien danseur professionnel reconnu pour sa participation à « Danse avec les stars ».

Chacun de ces invités apportera ses connaissances et son énergie pour remporter la compétition. Le programme prévoit un enchaînement dynamique de défis et d’exercices mettant en avant la mémoire musicale des participants ainsi que leur capacité à s’adapter à des questions et exercices parfois décalés. Les téléspectateurs pourront donc retrouver une soirée divertissante, animée par Laurence Boccolini, qui s’avance dans ce nouveau projet avec l’intention de renouer avec le grand public et d’explorer une formule ludique centrée sur la musique et la convivialité.

Les téléspectateurs sont donc attendus ce 19 mai à 21h15 sur W9 pour ce premier numéro de « On connaît la chanson », promettant une immersion festive dans les sons et les atmosphères des années 1990 à travers une compétition animée et riche en surprises.