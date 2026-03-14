Laure Manaudou risque la disqualification dans Danse avec les stars

Laure Manaudou a dû se retirer du dernier prime de Danse avec les stars en raison d’une blessure et a activé son joker médical, valable pour une seule soirée : si elle ne peut pas remonter sur le parquet au prochain prime, sa participation à l’émission présentée par Camille Combal sera compromise, a-t-elle indiqué après une entorse survenue lors d’une répétition.

Laure Manaudou a dû se retirer du dernier prime de Danse avec les stars en raison d’une blessure et a activé son joker médical, valable pour une seule soirée : si elle ne peut pas remonter sur le parquet au prochain prime, sa participation à l’émission présentée par Camille Combal sera compromise, a-t-elle indiqué après une entorse survenue lors d’une répétition.

La championne olympique, engagée aux côtés du danseur Christian Millette, n’a pas été présente sur le plateau attendu par les téléspectateurs. Sur TF1, elle a expliqué avoir subi une entorse la semaine précédente en travaillant une chorégraphie contemporaine et avoir tenté de poursuivre les répétitions, avant de constater ne pas pouvoir danser en talons pour un tango argentin.

Le règlement de l’émission prévoit la possibilité d’utiliser un joker médical pour s’absenter pour raisons de santé, mais cette carte n’est utilisable qu’une seule fois par couple pour un prime. Camille Combal et la production ont rappelé cette règle lors de la diffusion : l’absence de Laure Manaudou au prochain prime entraînerait la fin de son parcours dans la compétition.

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Blessure, contraintes techniques et réactions de la candidate

Laure Manaudou a détaillé sa blessure en direct : « J’ai eu une entorse la semaine dernière en dansant le contemporain. J’ai un peu oublié tout ça, j’ai dansé dessus et après on a voulu danser un tango argentin, et malheureusement je ne peux pas danser en talons. Je n’ai pas envie de me blesser ».

Sur le plateau, l’animateur a précisé que l’utilisation du joker médical par le duo constituait une décision prise en accord avec l’équipe médicale et la production, dans le but de préserver la santé de la candidate. La nature de la blessure, qualifiée d’entorse par Manaudou, limite pour l’heure sa capacité à effectuer des portés et à danser en talons, éléments fréquents de certaines danses imposées par le programme.

Cette absence intervient après d’autres forfaits ponctuels dans la saison : il y a quelques semaines, Julien Lieb avait dû manquer une soirée en raison d’une blessure, rappelle la production. L’usage d’un joker médical s’est ainsi imposé à plusieurs reprises pour permettre aux couples de poursuivre la compétition sans exposer de candidats à des risques accrus.

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Interrogée précédemment sur sa participation à Danse avec les stars, Laure Manaudou avait expliqué dans Femme Actuelle que, au moment de sa première proposition d’intégrer l’émission, elle s’était sentie peu disposée à porter une robe à paillettes et des talons, se sentant « plus à l’aise en maillot ». Elle a également évoqué les changements corporels liés à la maternité et l’impact potentiel des critiques sur les réseaux sociaux.