Laure Manaudou a fait un pas en arrière par rapport aux médias

Laure Manaudou , championne olympique à Athènes en 2004, fait son retour sous les projecteurs en intégrant, depuis le 23 janvier, le casting de Danse avec les stars, alors que son frère Florent Manaudou multiplie les incursions médiatiques entre la piste de danse et la fiction télévisée. Ces nouveaux engagements viennent après une longue période de retrait médiatique de la part de la nageuse, liée à des épisodes personnels largement relayés par la presse.

Laure Manaudou, championne olympique à Athènes en 2004, fait son retour sous les projecteurs en intégrant, depuis le 23 janvier, le casting de Danse avec les stars, alors que son frère Florent Manaudou multiplie les incursions médiatiques entre la piste de danse et la fiction télévisée. Ces nouveaux engagements viennent après une longue période de retrait médiatique de la part de la nageuse, liée à des épisodes personnels largement relayés par la presse.

Figure emblématique de la natation française, Laure Manaudou s’était imposée très tôt comme une star des bassins, notamment après son sacre olympique en 2004. Sa trajectoire sportive a été accompagnée d’une exposition médiatique soutenue, mais sa vie privée a parfois pris le pas sur ses performances : installée en Italie avec le nageur Luca Marin, elle a été au centre d’un scandale médiatique après la révélation d’une infidélité, épisode qui l’a poussée à adopter davantage de discrétion vis‑à‑vis des médias.

Après plusieurs années marquées par cette volonté de retrait, la nageuse a choisi de revenir sur le devant de la scène en acceptant le défi d’une émission de divertissement. Sa participation à Danse avec les stars constitue pour elle une nouvelle expérience publique et un changement de registre, passant des bassins à une compétition artistique en direct.

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Laure Manaudou relève le défi de Danse avec les stars

Sur la piste de Danse avec les stars, Laure Manaudou est accompagnée du danseur Christian Millette. Les deux travaillent chaque semaine pour préparer les numéros présentés lors des primes. Les débuts ont été difficiles, mais la paire affiche des progrès au fil des émissions : malgré des classements souvent modestes, la candidate persévère et met l’accent sur l’entraînement pour améliorer ses prestations.

Le parcours télévisuel de Laure se déroule entre efforts techniques et moments émotionnels. Lors d’un prime à invités surprises, elle a partagé la piste avec son frère Florent Manaudou pour une danse contemporaine sur Pull marine d’Isabelle Adjani, séquence qui a marqué les téléspectateurs par son intensité. Florent, qui connaît bien le format pour y avoir participé l’année précédente, a déclaré à propos de sa sœur : « Chaque semaine, elle m’émeut aux larmes. Je suis quelqu’un de très sensible, donc ce n’est pas compliqué de me faire pleurer (rires), mais c’est vrai que la voir sourire et s’épanouir après ces années où elle avait fait un pas en arrière par rapport aux médias, ça me fait plaisir. »

Florent Manaudou avait, lors de sa propre participation à Danse avec les stars, formé un duo avec Elsa Bois et atteint la finale, terminant deuxième derrière Lénie et Jordan Mouillerac. Fort de cette expérience, il apporte un soutien moral et pratique à sa sœur au fil des semaines.

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