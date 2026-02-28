Laura Tenoudji : une tête de porc découverte devant son domicile, une enquête ouverte

Nice. Vendredi soir, la journaliste Laura Tenoudji et l’ancien maire de Nice, Christian Estrosi , ont découvert une tête de porc accrochée aux grilles de leur résidence, un geste accompagné d’une affiche portant une insulte et une étoile de David, selon les éléments communiqués par le couple et relayés par le préfet des Alpes‑Maritimes le 28 février 2026.

Nice. Vendredi soir, la journaliste Laura Tenoudji et l’ancien maire de Nice, Christian Estrosi, ont découvert une tête de porc accrochée aux grilles de leur résidence, un geste accompagné d’une affiche portant une insulte et une étoile de David, selon les éléments communiqués par le couple et relayés par le préfet des Alpes‑Maritimes le 28 février 2026.

Les premiers constats font état d’un acte à caractère choquant qui a conduit le couple à déposer plainte. D’après Christian Estrosi, la tête de l’animal était accrochée au portail et l’affiche visait sa personne. Leur fille, Bianca, se trouvait dans l’appartement vendredi soir, accompagnée de sa nounou, qui n’a rien entendu. Le maire sortant a dit que son épouse, de confession juive, était « très secouée » par l’incident.

Sur le plan procédural, M. Estrosi affirme avoir alerté simultanément la police municipale, la police nationale et le procureur de la République. Il a par ailleurs indiqué que les images de vidéosurveillance, déjà remises aux enquêteurs, montrent la présence d’un seul individu. Le service inter‑départemental de la police judiciaire a été saisi des investigations.

La judéité de Laura Tenoudji ciblée ?

Christian Estrosi a exprimé sans équivoque sa conviction que la circonstance aggravante antisémite s’applique à cet acte. Il a rappelé que son épouse est de confession juive et estimé que la menace vise aussi bien sa personne que sa famille. Laura Tenoudji est connue du grand public pour sa chronique web dans Télématin et sa carrière au sein du groupe France Télévisions, où elle officie depuis plusieurs années.

Dans ses déclarations à la presse, M. Estrosi, qui se représente pour un nouveau mandat et a été cité comme opposant possible à Éric Ciotti, a souligné l’impact personnel de l’agression symbolique. Les enquêteurs disposent des images issues de la vidéosurveillance autour du domicile et cherchent à identifier l’auteur visible sur ces séquences.

Le préfet des Alpes‑Maritimes, Laurent Hottiaux, a condamné l’acte sur le réseau social X. Il a déclaré : « Hier soir, une tête de porc a été découverte accrochée sur le portail du domicile de M. Christian Estrosi, maire de Nice, accompagnée d’une affiche à son effigie comportant une étoile de David. Je condamne très fermement cet acte abject. »

