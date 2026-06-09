Laura Smet publie une photo de la sépulture de Nathalie Baye deux mois après sa disparition

Laura Smet s’est rendue au cimetière du Montparnasse dimanche 7 juin pour se recueillir sur la tombe de sa mère, la comédienne Nathalie Baye , décédée le 17 avril à l’âge de 77 ans. La fille unique de la star a partagé une photographie de la sépulture très fleurie sur son compte Instagram, deux mois après la disparition de l’actrice quatre fois récompensée aux César.

La disparition de Nathalie Baye, qui souffrait de la maladie à corps de Lewy, une affection neurodégénérative évolutive, avait suscité une vague d’hommages dans le monde du cinéma et parmi le grand public. Parmi les messages reçus par Laura Smet, la rédaction cite notamment les réactions de personnalités comme Josiane Balasko, Stéphane Bern, Anthony Delon, Guillaume Canet et Julie Gayet, alors que la comédienne de 42 ans publiait peu après le décès une photo d’enfance accompagnée d’un message émouvant : « Maman. J’ai perdu la moitié de mon cœur. C’était la meilleure mère du monde ».

Le cliché posté dimanche montre la sépulture richement ornée de fleurs au sein du cimetière parisien. Cette nouvelle visite intervient après une série d’expressions publiques de deuil et d’hommages, et s’inscrit dans le cadre d’une période durant laquelle Laura Smet a multiplié les marques de mémoire à l’égard de sa mère.

Laura Smet : entre recueillement et reprise d’activité artistique

Depuis l’annonce du décès de sa mère, Laura Smet a combiné recueillement et reprise progressive de ses activités professionnelles. Dix jours après la disparition de Nathalie Baye, l’actrice avait annoncé une nouvelle participation à la quatrième saison de la série à succès The White Lotus, dont le tournage a débuté dans le Golfe de Saint-Tropez. Cette information confirme sa présence au casting malgré la période de deuil.

Parallèlement à ses engagements d’actrice, Laura Smet a renoué avec la musique. Le 29 mai, elle a publié une chanson intitulée Nothing Lasts (« Rien ne dure »), enregistrée en duo avec le groupe français The Penelopes. La sortie du morceau a été présentée par la comédienne comme un hommage à Nathalie Baye : selon les propos relayés sur son compte Instagram, la chanson fait écho à l’amour que nourrissait l’actrice pour les artistes, la musique et le cinéma ainsi que pour « le mouvement de la création ».

La succession d’actes publics — publications sur les réseaux sociaux, sortie musicale et présence au tournage d’une série internationale — illustre le choix public de Laura Smet d’exprimer sa peine tout en poursuivant son activité artistique. La visite au cimetière du Montparnasse et la photo partagée ce 7 juin constituent la dernière manifestation en date de son recueillement visible.