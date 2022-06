« Larmes de Zelensky », la nouvelle marque de Vodka vendue en Russie (Vidéo)

Alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine se poursuit, de nombreux entrepreneurs profitent de l’occasion pour en tirer profit. Profitant sentiment anti-ukrainiens, des bouteilles de vodka étiquetées « Larmes de Zelensky » sont vendues dans les rayons des supermarchés de Moscou.

Selon une vidéo diffusée sur les médias sociaux et devenue virale sur Twitter, une marque de vodka portant l’inscription « Larmes de Zelensky » est apparemment vendue dans les supermarchés russes. Dans la vidéo, la mince bouteille de vodka représente une version découpée du président ukrainien Volodymyr Zelensky essuyant une larme avec, en dessous, une écriture russe comprenant les mots « édition limitée ». Les Moscovites qui souhaitent se procurer ce produit inusité devront ainsi faire vite.

Selon le New York Post, l’authenticité du produit n’a pas été vérifiée mais il a réussi à susciter quelques réactions en ligne. La publication rapporte que ce n’est pas le seul produit qui a atteint les rayons et qui a été conçu pour ceux qui sont pro-Poutine. Une autre bouteille de vodka avec un grand « Z » et le slogan « Nous n’abandonnons pas les nôtres » a également été partagée en ligne récemment.

Russian vodka brands include Putinka, Medvedevka and Yeltsinka. Now “Zelensky’s Tears” is apparently on sale at Moscow’s supermarkets. pic.twitter.com/zqybhDsFDd — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) June 19, 2022

Cette vidéo est diffusée alors que les troupes russes se sont massées près de Severodonetsk pour tenter de prendre la ville dans l’est de l’Ukraine. Si Moscou parvient à s’en emparer, ainsi que de sa ville jumelle Lysychansk, toute la région de Louhansk passerait sous contrôle russe et le Kremlin remporterait une forme de victoire militaire.

Poutine, qui a lancé la guerre en Ukraine le 24 février, semble désormais vouloir s’emparer de l’ensemble des régions de Louhansk et de Donetsk, après avoir échoué à prendre la capitale Kiev au début du conflit.