L’armée ukrainienne a repris près de 6.000 km2 aux Russes, selon Zelensky

L’armée ukrainienne a repris près de 6.000 km2 de territoire contrôlé par les forces russes depuis le début de sa contre-offensive lancée début septembre, a affirmé lundi, le président Volodymyr Zelensky.

« Depuis le début du mois de septembre, nos soldats ont déjà libéré 6.000 km2 de territoire ukrainien dans l’Est et le Sud, et nous continuons d’avancer », a déclaré le président ukrainien dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

L’armée ukrainienne avait annoncé avoir repris « plus de 20 localités » en 24 heures, la libération de villes se poursuivant dans les régions de Kharkiv et Donetsk, dans l’est du pays. « Pendant leur retraite, les troupes russes abandonnent leurs positions hâtivement et s’enfuient », avait indiqué l’armée dans son rapport matinal.

Après Balakliïa et Koupiansk, c’est la ville stratégique d’Izioum, dans l’est du pays, qu’a libéré l’armée ukrainienne, dimanche soir. Une perte pour Moscou qui risque, selon les experts militaires, de freiner sérieusement ses ambitions militaires dans l’est ukrainien.

Situation préoccupante à la centrale nucléaire de Zaporijjia

Parallèlement, la situation à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia (sud), où tous les réacteurs sont désormais arrêtés, demeurait préoccupante. Vladimir Poutine a mis en garde contre les «conséquences catastrophiques» que pourraient avoir les «attaques régulières ukrainiennes» sur ce complexe de six réacteurs, «y compris le dépôt des déchets radioactifs», dans un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron.