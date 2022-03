L’armée sénégalaise lance une offensive contre les forces rebelles de Casamance

La Casamance a été le théâtre de l’un des plus anciens conflits du continent depuis que les indépendantistes sont descendus dans la rue avec des armes rudimentaires après la répression d’une marche du MFDC en décembre 1982. La rébellion a prospéré sur les particularités de cette région fertile, largement isolée de Sénégal par la Gambie et sujet à un sentiment d’abandon.

