« L’armée russe sera anéantie » en cas d’attaque nucléaire sur l’Ukraine, avertit Josep Borrell

Toute attaque nucléaire de la Russie contre l’Ukraine entraînera une réponse militaire des occidentaux « si puissante que l’armée russe sera anéantie », a affirmé jeudi, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

Le président russe Vladimir « Poutine dit qu’il ne bluffe pas avec la menace nucléaire. Il doit alors comprendre que les pays qui soutiennent l’Ukraine, l’Union européenne et ses États membres, les États-Unis et l’Otan, ne bluffent pas non plus. Toute attaque nucléaire contre l’Ukraine entraînera une réponse, pas une réponse nucléaire, mais une réponse militaire si puissante que l’armée russe sera anéantie », a-t-il déclaré devant le collège d’Europe à Bruges.

La doctrine militaire russe prévoit la possibilité de frappes nucléaires si le territoire russe est attaqué. L’ancien président et numéro deux du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev a assuré que Moscou défendrait les nouveaux territoires annexés « y compris avec les armes nucléaires stratégiques ». « Il faut prendre au sérieux cette rhétorique de la Russie, mais il ne faut pas paniquer », a assuré un responsable européen de l’Otan au cours de la réunion des ministres à Bruxelles, observant que des territoires annexés avaient déjà été repris par l’armée ukrainienne « sans que le scénario du pire ne se soit produit ».

La France avertit l’Iran contre la fourniture de drones à la Russie

La fourniture de drones iraniens à la Russie constituerait une violation de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a entériné l’accord sur le nucléaire iranien, a averti jeudi le Quai d’Orsay en réaction aux « nombreuses informations » faisant état de l’usage de ces drones en Ukraine. L’Ukraine signale depuis plusieurs semaines une multiplication des attaques menées par la Russie avec des drones Shahed-136 de fabrication iranienne.

Téhéran nie fournir de tels appareils à Moscou. Selon des responsables ukrainiens, des infrastructures stratégiques à Makariv, dans la région de Kiev, ont été frappées jeudi matin par trois drones « kamikazes ».