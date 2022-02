L’armée russe confirme la perte de plusieurs soldats en Ukraine

L’armée russe a admis avoir essuyé plusieurs pertes de soldats lors des combats avec l’Ukraine. Le ministère de la défense a également indiqué que quelques-uns de ses soldats ont été faits prisonniers par les forces ukrainiennes.

« Depuis le lancement de l’opération, l’armée russe a détruit 254 chars et autres véhicules de combat blindés, 31 avions au sol, 46 lance-roquettes multiples, 103 pièces d’artillerie et de mortiers, 164 pièces de véhicules militaires spéciaux », a déclaré dimanche le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général de division Igor Konashenkov, lors d’un point de presse, alors qu’il faisait le point quotidiennement sur la situation.

Il assure que les soldats russes font preuve de courage et d’héroïsme dans l’accomplissement des missions de combat de l’opération militaire spéciale. Malheureusement, il y a des tués et des blessés parmi nos camarades, a-t-il reconnu sans indiqué le nombre de soldats russes tués dans cette aventure ukrainienne de la Russie. Il a cependant précisé que le nombre soldats russes tués est « plusieurs fois inférieurs au nombre de nationalistes éliminés », ainsi que les pertes subies par les forces militaires régulières ukrainiennes.

Le général Konashenkov a également admis qu’ »un nombre de militaires russes ont été faits prisonniers par les troupes ukrainiennes ». Il a accusé les forces ukrainiennes de torturer les prisonniers de guerres et les maltraiter. « Nous savons comment les nazis ukrainiens traitent les quelques militaires russes capturés. Et nous voyons que les abus et la torture sont les mêmes que ceux des nazis allemands et de leurs hommes de main pendant la Grande Guerre patriotique », a-t- il déclaré

Il a averti que les abus des soldats du pays aux mains des nationalistes ukrainiens, ne resteraient pas impunis et que les personnes impliquées dans un tel comportement seraient traduits en justice. « Cela s’applique aux dirigeants du régime de Kiev et à leurs sbires, qui appellent directement à l’abus du personnel militaire russe en violation de la convention sur le traitement des prisonniers de guerre », a déclaré Konashenkov. « Vous serez tous retrouvés et ferez inévitablement face à de sévères représailles », a-t-il martelé.

De l’autre côté, Moscou a déclaré que tous les soldats ukrainiens capturés par les troupes russes sont, et seront traités « décemment ». « Tous ceux qui ont déposé les armes et cessé de résister seront rendus à leurs familles », a ajouté Konashenkov.