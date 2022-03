L’armée russe annonce la destruction de 2 396 installations militaires en Ukraine

Dans ce contexte, la Défense russe a souligné que les Forces populaires de Louhansk ( dont Moscou a reconnu l’indépendance de l’Ukraine), ont avancé de 6 km et étendu leur contrôle sur 7 zones de population. À l’aube du 24 février dernier, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, qui a été suivie de réactions internationales et de l’imposition de sanctions économiques et financières « sévères » à Moscou.

L’armée russe poursuit son offensive, en assiégeant Marioupol, en bombardant Kharkiv et en tentant d’encercler Kiev. Une troisième séance de pourparlers entre Russes et Ukrainiens est prévue ce lundi, mais sans grand espoir de succès.

