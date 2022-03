L’armée malienne rétablit le calme à Ménaka en proie à des attaques depuis plusieurs jours

Alors que des combats font rage entre le Mouvement pour le salut de l’Azawad aidé du Groupe d’autodéfense touareg Imghad et alliés et des groupes terroristes à Ménaka dans le nord du Mali, l’armée a décidé d’intervenir et de rétablir l’ordre dans la région.

Les forces armées du Mali sont intervenues à Ménaka, une région qui était le lieu de violents combats alors que les mouvements armés signataires de l’Accord de paix, le Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA) et le Groupe d’autodéfense touareg Imghad et alliés (GATIA), tentaient de repousser un assaut d’un groupe terroriste lié à l’Etat islamique.

Plusieurs centaines de civils ont fui la région de 20 000 habitants depuis les quelques jours qu’ont duré les combats armés. Dans un communiqué rendu public, l’armée malienne a indiqué être intervenue pour mettre fin à la violence qui dure depuis le huit mars, liée à des « attaques terroristes préparées depuis le Niger ».

« Les Forces armées maliennes (FAMa), ont mené, le 13 mars 2022, des opérations aéroterrestres dans le secteur de Ménaka, suite aux attaques terroristes contre les populations… Les frappes aériennes sur les zones refuges ont permis de desserrer l’étau et briser l’élan des groupes terroristes dans les zones de Ménaka, Andéramboukane, Inchinanane, Harodi, Infokaratène, In Araban, Tabankort, Tamalat », a indiqué le communiqué des FAMa.

La violence s’est installée dans les régions nord et centre du Mali depuis plusieurs années alors que l’insurrection djihadiste n’a pas été maitrisée malgré les efforts militaires du Mali et de la France qui a déployé des milliers de soldats dans la région. Ces dernier mois, il y a comme un calme apparent et moins d’attaques dans ces régions mais depuis quelques semaines, les attaques ont repris.