L’armée ivoirienne renforce ses capacités opérationnelles à l’approche de la CAN 2023

Mercredi 08 novembre 2023, le ministre d’État, ministre de la Défense de la Côte d’Ivoire, Téné Birahima Ouattara, a remis 74 véhicules et du matériel informatique d’une valeur d’environ 3 milliards de FCFA aux forces armées ivoiriennes. Cette dotation inclut des véhicules de commandement, des véhicules de liaison, des engins de patrouille, et des équipements informatiques, destinés à renforcer les capacités opérationnelles des Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI).

Le ministre de la Défense a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, qui se tiendra en Côte d’Ivoire. Il a appelé les Forces armées à se mobiliser pour faire de cet événement un succès.

M. Téné Birahima Ouattara a également exhorté les dirigeants des forces armées et de l’administration centrale à veiller à l’entretien et à l’utilisation efficace de ces ressources, dans le but de maintenir une armée forte au service de la population.

Au nom des bénéficiaires, le général Sako Issa a exprimé sa gratitude envers le ministre d’État pour cette dotation. Il a souligné l’importance de ces nouveaux équipements pour obtenir des résultats significatifs sur le terrain et pour renforcer la dynamique déjà entreprise par le ministère de la Défense.

L’appui opérationnel comprend 74 véhicules, parmi lesquels 45 engins de commandement, 16 véhicules de liaison ou de patrouille, et 13 autres destinés au transport de troupes, d’une valeur totale de 2,6 milliards de FCFA. En outre, le matériel informatique comprend 708 ordinateurs, six serveurs et 268 équipements d’impression, représentant un investissement total de 300 millions de FCFA.