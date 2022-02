L’armée française pourrait quitter le Mali mais ne quittera pas le Sahel, le Niger en pôle position

Alors que les tensions se sont accrues entre la France et le Mali ces dernières semaines, la France envisage avec ses partenaires occidentaux, un retrait total de leurs forces du Mali. Cependant, selon les sources, elles ne quitteraient pars le Sahel pour autant.

La France a entamé des discussions avec ses partenaires européens et africains dans le cadre de ce qu’elle appelle un réexamen de son déploiement militaire au Mali et de ses opérations dans le Sahel. Cette situation est née du fait que le Mali est devenu un obstacle flagrant à Paris dont les objectifs au Sahel sont de plus en plus flous. Les nouvelles autorités maliennes tentent de faire respecter la souveraineté de leur pays tandis que Paris veut décider de tout pour eux.

Dans les tensions, le Mali a posé un acte fort en renvoyant l’ambassadeur de France du pays pour protester contre l’attitude pas très polie de Paris vis-à-vis du pays et de ses dirigeants. Le renvoi du diplomate français a sonné comme une humiliation à Paris où les autorités envisagent une adaptation au lieu d’un départ de leurs forces du Mali.

Toutefois, selon plusieurs sources citées par l’agence de presse Reuters, les européens, la France y compris envisagent de se replier vers le Niger, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire pour rester au Sahel sans avoir à rester au Mali. La ministre des armées de France, Florence Parly a d’ailleurs effectué une visite au Niger pour discuter justement de cette situation. Les sources suggèrent qu’elle ferait de même auprès de plusieurs autres pays de la région.

Le repli vers le Niger est le plus probable et le plus abordable pour la France et ses partenaires car Niamey semble être totalement acquises à la cause française qu’elle défend contre vents et marrées. Le Burkina Faso n’est pas encore très clair car la position des nouvelles autorités face à la présence française n’est pas encore très prononcée. Aussi, on pense que le nouvel homme fort du pays, le Colonel Damiba, est plutôt pour la solution russe.

La question de la Côte d’Ivoire ne se pose plus puisqu’il y a déjà une base française dans ce pays dont le camp appartient à la France. Le président Alassane Ouattara, grand ami de Paris, lui a offert gracieusement l’espace où sont campés les militaires de Licorne.