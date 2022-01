L’armée française annonce la mort d’une soixantaine de terroriste au Burkina Faso

L’armée française a annoncé ce dimanche soir, avoir conjointement mené une opération militaire avec les Forces de Défense et de Sécurité du Burkina Faso du 15 au 23 janvier 2022. L’opération dénommée « Laabingol » a permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes.

« La force Barkhane et les forces armées du Burkina Faso ont conduit une opération conjointe dans le Nord du Burkina du 15 au 23 janvier. Une soixantaine de terroristes neutralisés. Le combat contre les groupes armés continue », a écrit sur son compte Twitter, l’état-major des armées (EMA). « Le bilan de cette opération illustre l’engagement et la détermination de Barkhane et de tous ses partenaires à poursuivre le combat contre les groupes armés terroristes », indique le communiqué de presse de l’état-major des armées.

Du côté de l’armée burkinabé, aucun communiqué n’est disponible pour l’instant sur cette offensive. Le Burkina fait face au terroriste depuis plusieurs années. La situation s’est aggravée ces derniers mois et fait partie des raisons premières qui ont suscité le renversement du président Roch Kaboré, le lundi 24 janvier 2022.

Le patron de la junte burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a pris les rênes de la présidence après la chute de Kaboré, a mis un accent particulier sur la lutte contre le terrorisme dans son premier discours à la nation prononcé à la télévision nationale jeudi. Il a rassuré que la lutte contre le terrorisme sera le cheval de bataille de la junte militaire.