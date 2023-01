L’armée congolaise accuse le Rwanda de « préparer un massacre contre les Tutsis au Nord-Kivu »

Dans un communiqué vendredi, l’armée congolaise a prononcé de nouvelles accusations contre le Rwanda que la RDC accuse officiellement de soutenir les rebelles du M23. Dans sa nouvelle déclaration, l’armée congolaise a accusé le Rwanda de « préparer un autre massacre visant les Tutsis congolais au Nord-Kivu ».

« Après les massacres des populations civiles à Kishishe et à Bambu en territoire de Rutshuru, des faits probants et des renseignements précis renseignent de la présence aujourd’hui dans le Masisi d’un corps expéditionnaire des forces spéciales de l’armée rwandaise chargé de commettre un autre massacre ciblé contre des Tutsis congolais afin d’attribuer ces actes ignobles aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo et de trouver un alibi convaincant pour justifier devant l’opinion internationale la présence des troupes d’agression rwandaises en RDC« , indique le communiqué de l’armée congolaise.

« L’acharnement de l’armée rwandaise sur Kitchanga et les autres agglomérations du territoire de Masisi a pour objectif de se livrer à cette sale besogne et constitue la volonté manifeste du pouvoir de Kigali de commettre un énième pogrom conformément à ses habitudes et à sa culture génocidaire », ajoute le communiqué.

Tout en appelant à plus de vigilance, les forces armées congolaises rassurent être déterminées à mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour la défense de l’intégrité territoriale de la RDC et rétablir la paix tant attendue par les populations congolaises pour leur développement et leur épanouissement.

Le Rwanda accuse, la RDC dément

Le Rwanda a accusé mardi un avion de chasse de la République démocratique du Congo (RDC) d’avoir violé son espace aérien, ce que Kinshasa a démenti, dernier épisode en date des vives tensions entre les deux pays depuis une offensive rebelle dans l’est de la RDC.

En effet, depuis plus de 6 mois, le mouvement rebelle M23 a lancé une grande offensive et a réussi à conquérir plusieurs territoires malgré la résistance de l’armée congolaise. La situation reste toujours préoccupante malgré les assises de Nairobi et la présence d’une force régionale pour épauler l’armée de la RDC.