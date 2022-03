L’armée chinoise met en garde contre toute tentative de déclarer Taiwan indépendante

La Chine met en garde contre toute tentative d’ingérence étrangère dans les affaires de Taïwan. Pékin dit considérer les habitants de Taïwan comme des compatriotes mais ne tolérera aucune tentative de déclarer l’Île indépendante.

« Plus les États-Unis et le Japon feront des vagues sur la question de Taiwan, plus nous prendrons des mesures sévères pour sauvegarder la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale », a déclaré le porte-parole militaire, Wu Qian, aux médias chinois. Selon lui, l’armée chinoise « ne tolérera jamais que les forces séparatistes de l’ « indépendance de Taiwan » divisent la patrie ».

Taïwan, qui prétend être le représentant légitime du peuple chinois, a récemment attiré l’attention en raison de l’offensive militaire russe en Ukraine. On a émis l’hypothèse que Pékin pourrait suivre l’exemple de Moscou et tenter de prendre le contrôle de Taiwan par la force. Pékin considère l’île comme faisant partie de son territoire, mais ne la gouverne plus depuis des décennies depuis qu’elle est devenue le dernier bastion des forces nationalistes pendant la guerre civile chinoise.

Plus tôt dans la semaine, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a réitéré les plans de Pékin de réintégrer Taïwan pacifiquement plutôt que de le conquérir. S’adressant aux médias lors d’une conférence de presse annuelle lundi, il a souligné qu’en tant que partie intégrante de la Chine, Taïwan était fondamentalement différente de l’Ukraine, une nation indépendante.

« L’avenir de Taiwan réside dans le développement pacifique des relations inter-détroit et dans la réalisation de la réunification nationale », a-t- il déclaré. « Taïwan finira par retourner dans l’étreinte de la patrie. »