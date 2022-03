L’architecte du nouveau siège du Parlement béninois, désigné « meilleur architecte du monde »

Le prix Pritzker 2022, du meilleur architecte du monde a été décerné au burkinabè Diébédo Francis Kéré. Il devient ainsi, le tout premier architecte africain à recevoir la distinction mondiale.

La grande famille des Pritzker s’est agrandie et s’est également diversifiée encore une fois avec l’entrée pour une première fois d’un africain. Depuis son instauration en 1979, aucun architecte du continent africain n’avait été récompensé du précieux sésame. Le burkinabè Diébédo Francis Kéré, a été désigné comme meilleur architecte de l’année 2022 en remportant ce qui est considéré comme le « Nobel » de l’architecture.

L’homme qui succède aux français Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, a indiqué dans un communiqué que « j’espère changer le paradigme, pousser les gens à rêver et à prendre des risques. Ce n’est pas parce que l’on est riche qu’il faut gâcher des matériaux. Ce n’est pas parce que l’on est pauvre, que l’on ne doit pas essayer de créer de la qualité ». Il poursuit en soulignant que « tout le monde mérite de la qualité, tout le monde mérite du luxe et tout le monde mérite du confort. Nous sommes liés et nos préoccupations vis-à-vis du climat, de la démocratie et de la pénurie sont des préoccupations pour nous tous ».

Établissements scolaires et de santé, logements, bâtiments publics, etc. « Diébédo Francis Kéré est un pionnier de l’architecture durable dans des pays où les ressources sont extrêmement rares. Architecte au service des populations, il améliore la vie d’innombrables citoyens dans une région du monde parfois oubliée », souligne le jury du Pritzker.

Notons que c’est à lui qu’a fait appel le président béninois patrice Talon pour réaliser les plans du nouveau siège de l’Assemblée nationale du pays. Cette distinction vient donc donner un poids en matière de crédibilité au choix du Bénin pour cette réalisation de grande valeur politique.