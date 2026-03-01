Lara Fabian interpelle Tayc : « Plus jamais tu fais ça »

La 15e saison de The Voice a démarré samedi avec un mélange d’expérience et de renouveau sur le plateau : Lara Fabian, Florent Pagny et Amel Bent retrouvent leurs fauteuils tandis que l’arrivée de Tayc, figure montante de l’Afro-lov, suscite déjà des vagues après un geste posé lors de l’audition de la jeune Chloé Moroni, perturbant la scène et provoquant une vive réaction de Lara Fabian.

Pour cette édition anniversaire, la production a opté pour un casting de coaches mêlant valeurs sûres et sang neuf. Tayc, présenté comme une volonté d’apporter une touche de modernité, ne s’est pas contenté d’attendre : lors de l’interprétation de Chloé Moroni, 17 ans et ancienne candidate des Kids dans l’équipe de Kendji Girac, le coach a actionné le dispositif de la scène d’une façon qui a surpris ses pairs.

La candidate a choisi d’interpréter Super Trouper d’ABBA. Séduit par la prestation, Tayc a non seulement retourné son fauteuil, mais a appuyé sur le bouton du fauteuil voisin, provoquant le retournement involontaire de Lara Fabian. La séquence a provoqué rires et étonnement dans le studio, et une visible stupeur chez la chanteuse, qui a ensuite pris la parole pour demander des explications.

Un geste qui ne passe pas

Sur le plateau, l’échange a rapidement pris un ton vif. Interrogé, Tayc a répondu : « Déjà, je fais ce que je veux ». Amel Bent a immédiatement anticipé les conséquences en déclarant : « Aïe aïe aïe ça va barder ». Visiblement agacée, Lara Fabian a quitté son fauteuil pour se placer face à Tayc afin d’obtenir des éclaircissements.

Conscient du malaise créé, Tayc a fini par reconnaître une limite à son attitude : « J’ai l’habitude de faire ce que je veux mais ça peut changer », a-t-il admis. Lara Fabian a répondu sèchement avant de reprendre place : « C’est bien, c’est mieux ». Elle a ensuite expliqué qu’il s’agissait d’une question de respect du moment de l’artiste sur scène, précisant qu’on est à The Voice pour « être retourné, transpercé ou pas » par une prestation, et que le geste de Tayc lui avait ôté ce choix. Elle a insisté : « Donc voilà, Tayc tu fais plus jamais ça mon frère, parce que je te jure la prochaine fois ça va mal se passer. »

La jeune Chloé a elle aussi été déstabilisée par l’incident. Dans les colonnes du Figaro, elle confie : « Je l’ai vu faire », et décrit son souvenir premier comme celui d’un fauteuil vide. « Quand j’ai regardé attentivement vers la place de Tayc la première fois, il n’était plus là », raconte-t-elle, expliquant s’être « déconnectée » de sa chanson et ne pas comprendre la situation avant que Amel Bent ne prenne le temps de lui expliquer ce qui s’était passé.

