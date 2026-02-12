Lancement d’un système d’aquaculture de 6 000 poissons à Braffedon contre la raréfaction halieutique

Braffedon (Grand-Lahou), vendredi 6 février 2026 — La Fondation Eranove et la SODECI ont officiellement lancé un dispositif d’aquaculture en cages flottantes, destiné à répondre à la raréfaction des ressources halieutiques observée dans les lagunes et en mer, liée au changement climatique et à certaines pratiques excessives.

Le projet se déroulera en partenariat avec la Société Coopérative Simplifiée WALE des artisans pêcheurs de Grand-Lahou (SCOOPS WALE APGL), qui a reçu en 2025 le prix national d’excellence en tant que meilleur acteur des ressources animales et halieutiques. Sur le site de Braffedon, le système d’aquaculture installé a une capacité de 6 000 poissons, selon les informations présentées lors de la cérémonie.

Guy Marc Aka, secrétaire exécutif de la Fondation Eranove, a indiqué que l’appui accordé à la SCOOPS WALE illustre la volonté du groupe d’améliorer les conditions de vie des populations dans les pays d’implantation.

Daouda Fofana, porte-parole du directeur général de la SODECI, a salué la pertinence de l’initiative et affirmé la fierté de la société de s’associer à une action visant à accroître les productions halieutiques, renforcer la sécurité alimentaire et préserver les revenus des pêcheurs et des mareyeuses. Il a présenté le projet comme une solution concrète et durable pour accroître la résilience des acteurs de la filière pêche.

Gnaba Ségui, président de la SCOOPS WALE, a remercié les partenaires et décrit les bénéfices attendus des cages flottantes : des rendements plus prévisibles, un suivi technique permettant d’approvisionner les marchés en poisson de qualité et la création d’une activité rentable susceptible de retenir les jeunes du village.

Adjoumani Koffi, directeur départemental du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH) à Grand-Lahou, a rappelé que l’aquaculture constitue une priorité gouvernementale pour réduire l’écart de la production nationale et contribuer à la souveraineté alimentaire.

