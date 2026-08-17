L’amour est dans le pré 2026 : Karène, la candidate de 51 ans, se confie sur son aventure et ses rencontres

Karène, candidate bretonne de 51 ans, figure parmi les agriculteurs célibataires présentés dans l’édition 2026 de l’émission L’amour est dans le pré , diffusée sur M6. Maman de deux filles, elle réalise un projet de vie tourné vers les chevaux en conduisant une écurie active. Son parcours personnel, marqué par une récente séparation, sert de toile de fond à sa quête amoureuse. Depuis le début des speed-datings le 17 août, sa présence à l’écran suscite l’intérêt des téléspectateurs, notamment pour son profil atypique parmi les candidats féminins de cette saison.

Créée en 2006 et toujours animée par Karine Le Marchand depuis 2010, L’amour est dans le pré reste une émission phare de M6. Elle suit le quotidien d’agriculteurs à la recherche de l’âme sœur, mêlant lettres, rencontres et vie à la ferme. La saison 2026 a débuté le 19 janvier avec la présentation officielle des portraits des candidats, étape clé qui permet aux téléspectateurs d’écrire aux participants. Chaque nouveau cycle met en avant des profils variés, et cette année, Karène est la seule candidate bretonne mise en lumière.

Installée en Bretagne, la célibataire construit sa vie autour d’un projet professionnel et personnel intégrant sa passion pour les chevaux. À 51 ans, après avoir élevé ses deux filles, elle souhaite aussi retrouver une relation amoureuse sincère. Ce double objectif structure son parcours dans l’émission et illustre les nombreux défis auxquels font face les célibataires d’aujourd’hui, entre équilibre familial, carrière et recherches sentimentales.

Réaliser son rêve pour guérir de sa rupture

Originaire de la région parisienne, Karène a rejoint le Morbihan suite à sa rencontre avec le père de ses filles. Ancienne commerciale active pendant neuf ans, elle avait initialement envisagé de concrétiser un projet professionnel dans les Hautes-Alpes, qui n’a finalement pas abouti. Après une séparation difficile, elle s’est tournée vers la Bretagne, région qu’elle considère propice à la réalisation de son rêve : la gestion d’une écurie active.

Elle explique avoir toujours été proche des chevaux, en possédant plusieurs dont elle prenait soin au quotidien. Le concept d’écuries actives consiste à offrir un environnement optimal aux animaux, ni en box ni traditionnellement au pré, mais sur une zone stabilisée empêchant les chevaux de patauger dans la boue. Cette méthode innovante, qu’elle a adoptée, vise à améliorer la santé et le bien-être des équidés tout en facilitant leur gestion.

Au sein de l’émission, Karène s’est confiée à Karine Le Marchand sur ce choix de vie qu’elle a fait pour se reconstruire après sa rupture sentimentale. Ce projet symbolise pour elle une forme de renouveau personnel, alliant passion et ambition professionnelle dans un contexte rural breton.

Des relations compliquées

Depuis son installation en Bretagne, Karène souligne qu’elle n’a pas reçu la visite de ses proches depuis deux ans, ce qui souligne un certain isolement. Issue d’un milieu à l’éducation stricte, elle témoigne d’un manque de confiance en elle profond, conditionné par des injonctions familiales. Elle confie une peur persistante de ne pas plaire, liée à son image corporelle, déclarant se sentir parfois complexée par son apparence et souhaitant se faire discrète dans certaines situations sociales.

Sur le plan sentimental, bien qu’ayant connu quelques petites histoires, Karène n’a jamais véritablement réussi à se sentir aimée. Après deux ans de célibat, elle espère, grâce à sa participation à L’amour est dans le pré, rencontrer un partenaire impliqué et sincère. Elle insiste sur l’importance d’une relation réciproque où chacun soit « en demande », précisant qu’elle ne veut pas d’une dynamique unilatérale.

Cette édition de l’émission illustre ainsi les réalités complexes des célibataires dans le milieu agricole ou rural, entre aspirations personnelles, projets de vie concrets et difficultés affectives. Le parcours de Karène illustre ces enjeux à l’écran depuis le démarrage officiel des rendez-vous amoureux.