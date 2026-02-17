Lamine Yamal franchit la barre des 100 dribbles en Liga

Malgré la défaite du FC Barcelone face à Gérone (2-1), lundi soir, Lamine Yamal a marqué les esprits en établissant un nouveau record statistique en championnat.

La soirée a été frustrante pour le Barça, battu par son voisin catalan, mais elle restera symbolique pour Lamine Yamal. D’après les données publiées par OptaJose, l’ailier blaugrana est devenu le premier joueur à atteindre la barre des 100 dribbles réussis dans les cinq grands championnats européens cette saison. Sur 199 tentatives, l’international espagnol affiche une efficacité remarquable.

Il devance largement son plus proche poursuivant, Yan Diomande (RB Leipzig), crédité de 74 dribbles réussis sur 138 tentatives. Un écart significatif qui illustre l’influence et la régularité du jeune prodige catalan dans le un-contre-un. Révélé sous l’ère Xavi Hernández, Yamal n’a cessé de franchir les paliers depuis son intégration en équipe première. À seulement 18 ans, il s’impose déjà comme l’un des dynamiteurs les plus redoutés de Liga.

