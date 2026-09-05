L’ambassadeur américain affirme qu’Israël ne prévoit pas de déplacement forcé de la population de Gaza

L’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a affirmé samedi 5 septembre qu’il n’existait « aucun plan » israélien pour expulser de force la population de la bande de Gaza, deux jours après que des ministres du gouvernement israélien ont appelé à vider le territoire de ses deux millions d’habitants pour les transférer à l’étranger.

« Je peux vous affirmer catégoriquement qu’il n’existe aucun plan israélien pour expulser la population de Gaza contre sa volonté », a déclaré Mike Huckabee aux journalistes, à l’occasion d’une visite à des citoyens américains installés à Turmus Ayya, en Cisjordanie occupée, une localité dont environ 80 % des habitants possèdent la nationalité américaine.

Ces déclarations interviennent après la présentation, jeudi, par le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, d’un plan prévoyant le départ de 250 000 Palestiniens de Gaza dès la première année, puis des deux millions d’habitants restants sur les six années suivantes. Le ministre de la Défense Israël Katz a, de son côté, affirmé qu’Israël était prêt à faire sortir des Palestiniens de Gaza par voie maritime et terrestre.

Mike Huckabee a par ailleurs évoqué une « ouverture d’esprit » sur le droit de quitter le territoire pour ceux qui le souhaitent, tout en jugeant « regrettable » que des Palestiniens restent confinés à l’intérieur de Gaza.

« Personne ne suggère qu’il y aurait un déplacement forcé, ni les Israéliens, ni les Américains. Je ne connais personne qui soutienne cela », a-t-il ajouté.