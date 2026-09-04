Bénin : Le ministre de l’Intérieur renforce la coopération sécuritaire avec la Fondation Hanns Seidel et l’Union africaine

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique du Bénin, Djibril Mama Cissé, a reçu en audience, le jeudi 3 septembre 2026 à son cabinet, une délégation de la Fondation Hanns Seidel. Conduite par sa coordonnatrice régionale, Aridja Frank, cette mission de travail s’inscrit dans le cadre de la consolidation des relations techniques et opérationnelles qui lient l’organisation allemande aux autorités sécuritaires béninoises.

Au cœur des échanges entre le ministre et les représentants de l’institution figurait notamment la finalisation d’une nouvelle convention de partenariat bilatéral. Les deux parties ont également abordé les préparatifs relatifs à l’organisation de la prochaine conférence dédiée à la sécurité intérieure, tout en établissant le calendrier prévisionnel des activités conjointes prévues pour l’année 2026 au profit des forces de l’ordre.

Cette séance de travail prolonge un agenda diplomatique particulièrement actif pour la tutelle de la sécurité publique. La veille, le mercredi 2 septembre 2026, Djibril Mama Cissé s’est entretenu avec une délégation de la Commission de l’Union africaine emmenée par Bankole Adeoye, commissaire aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité, en visite officielle de consultation à Cotonou.

Lors de cette entrevue multilatérale, les discussions ont porté sur les problématiques majeures touchant à la préservation de la démocratie et au maintien de la stabilité politique sur le continent. Le ministre et ses hôtes ont examiné en profondeur les défis sécuritaires régionaux ainsi que le renforcement de la coopération opérationnelle sous-régionale face aux menaces transnationales émergentes.

Engagement et mécanismes d’appui de l’organisation panafricaine

À l’issue de ces consultations stratégiques, le commissaire Bankole Adeoye a solennellement réitéré le soutien indéfectible de la Commission de l’Union africaine envers le Bénin. Le haut responsable a confirmé la pleine disponibilité des différents mécanismes d’accompagnement technique et institutionnel de l’organisation panafricaine pour consolider l’action des institutions républicaines béninoises face à leurs engagements régaliens.