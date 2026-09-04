Concours « Droits et Devoirs des Enfants » : Colombe Dansou Kpochan sacrée lauréate nationale à Cotonou

Cotonou a accueilli l’épilogue de la troisième édition du concours national « Droits et Devoirs des Enfants », dont la grande finale s’est déroulée dans les locaux du Ministère des Affaires étrangères le samedi 29 août 2026. L’événement a rassemblé les finalistes retenus au terme d’un processus sélectif rigoureux, venus défendre leur maîtrise des textes fondamentaux régissant la vie civique et la protection des mineurs sur le territoire béninois.

Cette compétition nationale est portée par la Direction de la Protection Juridique et Judiciaire de l’Enfance (DPJJE), une structure technique rattachée au Ministère de la Justice et de la Législation. Pour concrétiser cette initiative institutionnelle, les autorités judiciaires ont collaboré étroitement avec des partenaires techniques et financiers, au premier rang desquels figure le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), engagé dans la vulgarisation des droits fondamentaux au Bénin.

Au terme d’épreuves intellectuelles disputées, Colombe Chris-Winne Zénaïde Libérath Dansou Kpochan, âgée de 16 ans, s’est hissée sur la plus haute marche du podium en remportant le premier prix. La jeune lauréate s’est imposée face à ses concurrents après de multiples phases de présélections qui ont mobilisé plusieurs centaines d’enfants venus de diverses localités à travers l’ensemble du Bénin.

Pour saluer sa performance, la gagnante a reçu un ensemble substantiel de récompenses destinées à soutenir son parcours éducatif. Cette dotation comprend notamment un vélo pour faciliter ses déplacements quotidiens, un lot de matériel informatique adapté à ses besoins d’apprentissage, ainsi qu’un sac garni de fournitures scolaires pour préparer la rentrée des classes.

Un podium complété par deux brillants finalistes

Le palmarès officiel de cette édition consacre également deux autres compétiteurs qui se sont illustrés lors des phases décisives à Cotonou. Evrad Iguémal Lionel Olagnidé Djèdji s’est adjugé la deuxième place du concours, tandis que Jesuklo Ebenezer Emmanuel Chanou a décroché le troisième rang national, complétant ainsi le trio récompensé par les organisateurs et les partenaires du secteur de la justice.