L’Allemagne approuve le financement pour acquérir le bouclier antimissile israélien

La commission budgétaire du Bundestag a donné son feu vert à une première tranche de financement permettant à l’Allemagne de se doter du système de protection antimissiles israélien, connu sous le nom d’Arrow 3.

La commission budgétaire du Bundestag a approuvé aujourd’hui une importante mesure de financement visant à permettre à l’Allemagne d’acquérir le bouclier antimissile israélien de pointe, connu sous le nom d’Arrow 3. Cette décision fait suite à la décision de l’Allemagne de renforcer ses capacités de défense en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le système Arrow 3 est reconnu comme l’un des plus avancés au monde en matière de défense antimissile. Doté de radars sophistiqués, de lanceurs et de missiles guidés, il est spécifiquement conçu pour intercepter et détruire des missiles balistiques hors de l’atmosphère terrestre. Son acquisition par l’Allemagne est une étape cruciale dans la modernisation de ses forces armées et la sécurisation de sa défense nationale.

Quatre milliards d’euros…

Le coût total de l’acquisition du système Arrow 3 s’élève à environ quatre milliards d’euros. Cependant, la commission budgétaire a approuvé une première tranche de financement pour lancer le processus d’acquisition, démontrant ainsi l’engagement de l’Allemagne à renforcer ses capacités de défense et à coopérer étroitement avec Israël dans ce domaine.

L’Allemagne et Israël entretiennent depuis longtemps une relation de coopération étroite dans le domaine de la sécurité et de la défense. Cette acquisition renforcera davantage les liens entre les deux pays, en fournissant à l’Allemagne un système de défense de pointe tout en renforçant la coopération stratégique entre les deux nations.