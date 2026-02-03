LaLiga J22 : Majorque domine Séville FC et quitte la zone rouge

Le RCD Majorque a signé un succès crucial lundi soir en s’imposant 4-1 face au Séville FC lors de la clôture de la 22e journée de Liga, devant ses supporters. Cette victoire intervient à un moment déterminant de la saison et permet au club des Baléares de respirer au classement.

Le premier but est intervenu à la 26e minute, quand Vedat Muriqi a converti un penalty pour donner l’avantage aux locaux. Dans les arrêts de la première période, Nemanja Gudelj a redonné de l’espoir aux Andalous en égalisant (45+1). Mais Majorque a repris l’ascendant après la pause et a progressivement pris le contrôle du match sous la direction de l’entraîneur Jagoba Arrasate.

Samú Costa a remis Majorque devant à la 53e minute d’une frappe bien placée. La défense sévillane a ensuite cédé à plusieurs reprises : Sergi Darder a alourdi le score à la 74e minute, puis Pablo Torre a scellé le succès dans le temps additionnel (90+6). Les filets ont tremblé à plusieurs reprises et la domination majorquine en seconde période a été manifeste.

