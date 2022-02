L’Algérie rouvre son espace aérien aux avions militaires Français

L’Algérie a rouvert son espace aérien aux avions militaires Français. Cette réouverture qui intervention après 4 mois de fermeture, a été effective jeudi, selon AFP, qui cite le chef d’état-major Français.

Début février, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, a déclaré dans une interview accordée aux médias France 24 et RFI, que son pays est prête à rouvrir son espace aérien aux avions militaires Français. Moins de deux semaines après, l’autorisation a finalement été accordée.

« La demande est passée par l’ambassade de France, comme à chaque fois qu’un avion militaire survole un territoire étranger », a expliqué le chef d’état-major de l’armée française, ajoutant que « Les autorités algériennes nous avaient prévenus que c’était possible ». D’après AFP, un avion militaire de la France a survolé le territoire aérien de l’Algérie jeudi.

Brouille diplomatique

Le président Abdelmadjid Tebboune avait interdit le survol de l’espace aérien algérien aux avions militaires Français, suite à une brouille diplomatique entre Paris et Alger. En effet, la décision algérienne avait été prise suite à celle des autorités françaises de restreindre l’octroi des visas pour les algériens voulant se rendre en France, et, surtout, après les déclarations de Macron, jugées par les autorités algériennes comme outrageuses, et témoignant d’un renouveau de l’esprit colonialiste des français.

« Je ne parle pas de la société algérienne dans ses profondeurs, mais du système politico-militaire qui s’est construit sur cette rente mémorielle. On voit que le système algérien est fatigué, le Hirak (mouvement populaire ayant conduit à la démission de Bouteflika) l’a fragilisé. J’ai un bon dialogue avec le président Tebboune, mais je vois qu’il est pris dans un système qui est très dur. », a déclaré le président Macron lors d’une rencontre avec de jeunes descendants de protagonistes de la guerre d’Algérie (1954-1962).