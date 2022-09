« Laisse mon enfant en paix »: Bleu Brigitte menace Maria Mobil à cause de Jonathan Morrison

Les célébrités Ivoiriennes continuent de s’en prendre à Maria Mobil en raison de ses récentes provocations à l’endroit de son ex Jonathan Morrison. Après le général Makosso, Emmanuelle Keita et bien d’autres, c’est le tour de l’actrice Bleu Brigitte de dire ses quatre vérités à la bimbo togolaise.

Le conflit qui oppose les deux anciens tourtereaux Maria Mobil et Jonathan Morrison depuis l’annonce de leur rupture est loin de connaître son épilogue. Plus d’un an après leur séparation, la bimbo togolaise vient de s’en prendre au promoteur du tournoi Tchin-Tchin dans une interview.

En effet, la Jolie Amina d’Ariel Sheney a confondu son ex en déclarant que la bague de fiançailles qu’il lui a offerte n’a jamais coûté 13.000.000 de FCFA comme l’avait annoncé Jonathan Morrison. « Est-ce-que lui, il peut acheter une bague qui coûte ce prix, non il ne peut pas. La bague coûte 6.000.000, je suis partie dans la boutique, j’ai filmé la boutique, j’ai filmé le manager qui lui a vendu ça, et il a prix ça dans trois semaines après pour aller revendre à un prix plus bas. Donc ça n’a jamais coûté le prix qu’il a dit, les gens pensent que j’ai bouffé l’enfant là comme ça. Regarde, il m’a bouffée« , a-t-elle révélé.

Déterminée à lever le voile sur le vrai visage de l’initiateur du tournoi Tchin Tchin, Maria Mobil est allée loin en promettant de faire de grands déballages sur son ex chéri. »Depuis le début j’avais décidé de ne rien dire sur cette affaire du plus gros mytho de la Côte d’Ivoire ! Le Bernard Madof ivoirien ! Je m’en fous des injures des émotionnels ! Mais demain (mercredi) 19h je vais casser les papos de votre faux milliardaire et Faux footballeur là » a-t-elle écrit dans une publication sur sa page Facebook.

Depuis l’annonce de ce direct, les réactions ne cessent d’affluer dans le rang des célébrités Ivoiriennes. L’actrice Bleu Brigitte qui a récemment félicité Jonathan Morrison pour la réussite de son tournoi Tchin-Tchin est vite montée au créneau pour dire ses quatre vérités à la bimbo togolaise.

‘‘Il faut laisser mon enfant en paix. Le menteur d’après toi, t’a déposée au rond-point. Depuis là, le vrai milliardaire n’est pas passé encore te prendre. Orrrr qu’est-ce que c’est ? », s’est-elle interrogée sur sa page Facebook avant de demander à tous ses compatriotes Ivoiriens de boycotter Maria Mobil. « Communiqué de la famille Brigitte Morrison. Si vous voulez parler du passé là, ne partagez surtout pas sa photo, c’est ce qu’elle recherche pour être partout sur facebook. Partageons la photo de Morrison. Zéro fabrication » a annoncé la mère d’Apoucthou national.