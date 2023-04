L’Aïd el-Fitr officiellement annoncé en Arabie Saoudite

- Publicité-

Le Centre d’observation de Tumayr en Arabie Saoudite a annoncé l’apparition du croissant lunaire marquant la fin du Ramadan et l’entrée du mois de Chawwal. L’Aïd el-Fitr sera célébré demain en Arabie Saoudite, confirmant ainsi les prévisions faites par le centre d’observation.

Alors que de nombreux pays de l’Est, tels que l’Indonésie, Singapour, le Japon et la Malaisie, n’ont pas réussi à apercevoir la lune, le croissant lunaire a été aperçu plus à l’Ouest. Le Centre d’observation de Tumayr a donc annoncé la vision du croissant lunaire, confirmant l’entrée du mois de Chawwal 1444/2023 et la fin du mois sacré de Ramadan.

Selon Saudi News, l’Aïd el-Fitr sera célébré demain en Arabie Saoudite, bien que l’officialisation de la date dépende encore de la décision de la Haute Cour de Justice. Celle-ci se basera également sur les observations d’autres centres d’observation pour confirmer la date de la célébration.

Cette annonce officielle marque la fin du mois de jeûne sacré pour les musulmans du monde entier et le début des célébrations de l’Aïd el-Fitr, qui marquent la fin du mois de Ramadan et le début d’un nouveau cycle. Les fidèles du monde entier se rassembleront pour prier, partager des repas et célébrer ensemble cette fête importante de l’Islam.