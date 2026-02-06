L’Afrique représentée aux JO d’hiver depuis 1960
Le continent africain occupe une place importante aux Jeux olympiques d’été, avec une récolte notable de médailles au fil des éditions.
Koffi AMÈGANVoir tous ses articles
Lors des Jeux de Paris en 2024, les représentants africains se sont distingués en totalisant 39 médailles.
Parmi ces récompenses obtenues à Paris, treize ont été des médailles d’or.
En revanche, la participation africaine aux compétitions hivernales n’a pas encore été couronnée par un podium.
Aux Jeux d’hiver, le continent n’a pas encore réussi à inscrire son nom au palmarès des médailles.
