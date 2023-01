L’Afrique du Sud accueillera en février des exercices avec les marines russe et chinoise

L’Afrique du Sud, qui a toujours refusé de condamner la Russie pour son invasion de l’Ukraine, a annoncé l’organisation en février de manœuvres communes avec les marines russe et chinoise au large de ses côtes.

L’armée sud-africaine a confirmé dans un communiqué des exercices conjoints avec les marines chinoise et russe entre les 17 et 27 février. Les manœuvres « Opération Mosi », ce qui signifie fumée, auront lieu au large de Durban, le plus grand port d’Afrique australe, et de Richards Bay à quelque 180 km plus au nord.

« Ce sera la deuxième fois qu’un tel exercice se tient en présence des trois forces navales, le premier ayant eu lieu en novembre 2019 au Cap, en Afrique du Sud », rappelle l’armée. Ces manœuvres engageront plus de 350 militaires sud-africains « de plusieurs services et divisions » aux côtés de « leurs homologues russes et chinois dans le but de partager des compétences et des connaissances opérationnelles », a déclaré la Force de défense nationale sud-africaine (SANDF).

Les manœuvres devraient notamment comprendre des entraînements au tir, des exercices de protection des forces ainsi que des exercices de défense aérienne. Elles porteront le même nom que le premier exercice naval mené par les trois pays dans les eaux territoriales sud-africaines, en l’occurrence « Mosi » (fumée). Ce dernier s’est déroulé en novembre 2019, au large du Cap de Bonne Espérance, dans l’océan Atlantique. L’Afrique du Sud, la Russie et la Chine sont des membres du groupe des économies émergentes connu sous l’appellation des BRICS, aux côtés de l’Inde et du Brésil.