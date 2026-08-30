L’Afrique adopte un agenda pour 3 millions de soignants supplémentaires

Les ministres de la Santé de la Région africaine de l’OMS ont approuvé le 26 août à Addis-Abeba, pendant la 76e session du Comité régional de l’organisation, l’Africa Health Workforce Agenda 2026-2035, qui engage les Etats membres à planifier, former, employer et retenir 3 millions de personnels de santé supplémentaires d’ici à 2035.

L’OMS Afrique indique que la région comptait environ 5,72 millions de travailleurs de santé en 2024, soit près de 46 % seulement de l’effectif jugé nécessaire pour couvrir les besoins.

L’organisation estime aussi qu’environ un million de professionnels de santé formés restent sans emploi sur le continent et que, dans plusieurs pays, plus de la moitié des nouveaux diplômés infirmiers, médecins et sages-femmes n’obtiennent pas rapidement de poste.

Le texte adopté vise ainsi à corriger un déséquilibre déjà documenté par l’OMS: former davantage de soignants ne suffit pas si les systèmes de santé ne planifient pas mieux leurs besoins, n’ouvrent pas assez de postes et ne retiennent pas leurs personnels.

Un déficit encore massif

D’après une analyse actualisée citée par l’OMS Afrique, le déficit régional atteindrait encore 5,85 millions de travailleurs de santé en 2030 et pourrait dépasser 6 millions en 2035 si l’emploi et la rétention n’accélèrent pas.

Selon l’OMS Afrique, combler ce manque supposerait un investissement additionnel d’environ 4 à 6 dollars par personne et par an, avec un rendement économique direct pouvant atteindre dix dollars pour chaque dollar investi.