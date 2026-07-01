Laetitia, la mère d’un des assassins : « Ce n’est plus mon fils » après la mort de Louis à Narbonne

À Narbonne (Aude) , cinq jeunes, âgés de 17 à 19 ans, ont été mis en examen après le lynchage mortel de Louis, 17 ans, dans la nuit du 19 au 20 juin 2026 ; la piste d’un crime à caractère raciste a été formellement écartée par les enquêteurs et deux marches blanches sont prévues le week-end du 4 et 5 juillet en hommage à la victime.

Les faits, commis sur un chantier de Narbonne, ont été documentés par des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, qui ont par la suite permis l’identification et l’arrestation rapide des suspects. Selon les éléments judiciaires rendus publics, trois mineurs et deux majeurs ont été mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire. Les enquêteurs de l’Aude poursuivent leurs recherches afin de préciser les circonstances exactes qui ont conduit à l’embuscade et à la violence ayant entraîné la mort de la jeune victime.

La diffusion des images constitue par ailleurs un élément central du dossier : elles rendent compte de la violence des actes et ont été utilisées par les services pour retrouver et appréhender les protagonistes. Les investigations ont formellement écarté un mobile raciste, sans pour autant apporter d’éléments publics expliquant les motivations ayant conduit au passage à l’acte.

Mort de Louis à Narbonne : deux marches blanches organisées ce week-end

Pour la première fois depuis la tragédie, la mère d’un des mis en examen, identifiée comme Laetitia, 33 ans, a accepté de témoigner à visage découvert sur BFM TV. Elle a déclaré : « Ce n’est plus mon fils, je le bannis complètement », ajoutant qu’elle ne cautionnait pas ces actes et qu’elle vivait mal la situation en tant que mère. Elle a aussi affirmé faire des cauchemars et a indiqué vouloir apporter son soutien aux proches de Louis.

Le calendrier des hommages a été précisé ce mercredi 1er juillet. Le père de la victime a organisé une marche blanche le samedi 4 juillet, à partir de 15 heures, place Cheinier à Carcassonne, qu’il présente comme apolitique et destinée à « honorer la mémoire » de son fils. Le dimanche 5 juillet, une seconde marche d’environ un kilomètre partira de la place de la mairie de Narbonne à 11 heures pour rejoindre le lieu où Louis a été retrouvé.

Cette seconde manifestation a été organisée par la mère de la victime et par sa tante. La tante de Louis est assistante parlementaire de Philippe Lottiaux, député du Rassemblement national (RN) de la 4e circonscription du Var. D’ores et déjà, certains députés du RN ont annoncé leur présence à la marche organisée à Narbonne.