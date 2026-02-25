Laeticia Hallyday touchée en plein cœur par « Un trou dans la poitrine », l’histoire d’amour vire au drame

Laeticia Hallyday a réagi publiquement à une publication Instagram émouvante de la créatrice de contenu Samantha Gruvier, qui évoque la perte de son mari. Veuve de Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre 2017, Laeticia a laissé un commentaire touché après la publication d’un texte consacré au deuil et à la reconstruction.

Laeticia Hallyday a réagi publiquement à une publication Instagram émouvante de la créatrice de contenu Samantha Gruvier, qui évoque la perte de son mari. Veuve de Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre 2017, Laeticia a laissé un commentaire touché après la publication d’un texte consacré au deuil et à la reconstruction.

Sur Instagram, Samantha Gruvier — présentée comme une créatrice suivie par plus de 77 000 abonnés — a raconté la disparition brutale de son mari Alex, quelques semaines seulement après leur mariage célébré le 23 février 2019. Dans un long message, elle décrit la rupture comme une blessure profonde et les gestes du quotidien devenus douloureux.

Laeticia Hallyday a réagi en laissant un message de soutien à la créatrice, saluant « la sincérité » et « la lumière » du témoignage. Sa réponse, sobre et directe, résonne avec son propre parcours de veuve et de mère confrontée au deuil.

Un récit précis des gestes et des émotions du quotidien après la perte

Dans son texte, Samantha Gruvier restitue des scènes concrètes pour rendre compte du vide laissé par la disparition d’un proche. Elle écrit notamment : « Le 23-02-2019 je disais oui à Alex. Je lui donnais ma vie, mon nom, mes rêves. Je lui promettais l’éternité les yeux brillants », puis relate la rupture : « Quelques semaines plus tard, je lui disais au revoir. Et ce jour-là, une partie de moi est morte avec lui ».

La créatrice détaille la lutte quotidienne pour accepter l’absence : « J’ai dû apprendre à respirer avec un trou béant dans la poitrine, à manger seule à notre table, à me glisser seule dans nos draps encore imprégnés de lui ». Elle évoque aussi des images simples devenues douloureuses, comme la brosse à dents immobile ou le rangement des vêtements dans un carton.

Face à ces souvenirs, Samantha insiste sur le fait qu’elle n’a pas cherché à être « forte » mais à « survivre » : « Chaque matin était une guerre ». Sept ans après les faits qu’elle relate, elle se dit néanmoins « fière d’avoir choisi de rester, fière d’avoir choisi la vie même quand elle me brûlait ».

Elle précise également l’arrivée d’un nouvel homme dans sa vie, Lucas, venu après Alex et décrit comme une « lumière » promise par le défunt : « Alex m’avait promis de m’envoyer de la lumière. Il m’a envoyé Lucas ». Elle mentionne en outre avoir reconstruit sa vie avec « une petite fille » et un « conjoint aimant ».

La réaction de Laeticia Hallyday est contenue mais explicite : « Ton texte m’a émue au cœur… il dit si justement ce que celles et ceux qui ont aimé profondément peuvent comprendre. Merci pour cette sincérité et cette lumière », écrit-elle en commentaire.

Laeticia, qui a partagé la vie de Johnny Hallyday pendant plus de vingt ans et qui est mère de Jade et Joy, a laissé ce message en écho à son propre vécu du deuil. Elle s’exprime rarement de manière aussi directe sous les publications d’inconnus du grand public.