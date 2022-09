Lady Sonia: la coach congolaise victime d’un accident

La congolaise Lady Sonia a été victime d’un accident le lundi 26 septembre 2022. La coach du développement personnel a rassuré ses fans ce mardi dans un message sur sa page Facebook.

Plus de peur que de mal. Lady Sonia va bien après l’accident dont elle a été victime. C’est ce qui ressort du message publié sur sa page Facebook ce matin. « Bonjour Suite à la nouvelle de l’accident d’hier, nos inbox, mails , réseaux et phones ont été inondés de messages plein d’inquiétudes mais aussi de réconfort« , a indiqué celle qui a été lynchée en Côté d’Ivoire il y a environ un an.

Dans son message, elle soutient qu’il n’y a pas d’inquiétude en la demeure. « Je viens encore vous rassurer que je me porte bien .. juste une légère douleur à la nuque mais tout va très très bien ! Dieu est encore et toujours sur son trône nous vivrons pour annoncer les merveilles ! Mille mercis pour l’affection et l’amour et pour vos prières« , a-t-elle précisé.

Mère de 6 enfants, femme entrepreneur, conférencière, Coach de vie, experte en relation humaines et mentor, le coach Lady Sonia a travaillé dans le milieu diplomatique et au sein d’une agence des Nations Unies. En plus de sa carrière aux Nations unies et de la gestion de son entreprise, elle s’est fixée une mission : aider les femmes africaines souvent écrasées par les doctrines et les traditions à devenir libres et épanouies.

« Après 20 ans de souffrances et une tentative de suicide, j’ai décidé de me soigner. il faut se soigner, on ne peut pas avancer dans la vie les bras chargés de souffrances. « , avait-elle confié lors d’une interview en 2021.